Мобильный оператор О! провёл работы по модернизации сети в южном регионе

Мобильный оператор О! сообщает о проведении очередного этапа работ по расширению охвата и ёмкости сети в южном регионе в последнем квартале прошлого года.

По информации технических специалистов компании, в 2023 году организована дополнительная резервная оптическая магистраль Бишкек-Ош, которая позволит повысить надёжность сети в южном регионе. Компания наращивает темпы строительства нового оборудования для улучшения качества сети. Тысячи жителей южных регионов могут отметить улучшение качества сигнала в результате работ, проведённых технической командой О!:

Джалал-Абадская область: в городах Джалал-Абад, Кара-Куль, Майлуу-Суу, в посёлках городского типа Шамалды-Сай и Кек-Таш, на участке Алма-Бак, а также в сёлах Джылгын, Кызыл-Туу, Кара-Башат, Кашка-Суу, Терек-Суу, Кызыл-Суу, Кара-Суу, Кара-Ункюр, Джаны-Абад, Хаджир-Абад, Джаз-Кечуу, им.Ленина, Чон-Таш, Джаны-Джол, Жазы-Кечуу, Кыпчак-Талаа, Кызыл-Кыя, Чон-Багыш, Бобуй, Сай, Товар-Сай, Разан-Сай, Джол-Сай, Совет-Сай, Кашка-Терек, Башкы-Терек, Дедемель, Атай, им.Карла Маркса, Чаар-Таш, Кыргоо, Кара-Башат, Кара-Ункюр, Кара-Джыгач, Туюк-Жар, Тосту, Таш-Кутчу, Базар-Коргон, Кум, Джийде, Кашкар-Маала, Масадан, Кызыл-Ураан, Кызыл-Алма, Бостон, Таштак, Сафедбулан, Гумхана, Джийде, Кашкар-Маала, Кара-Ой, Сыны, Октябрьское, Арал, Жыгач-Коргон (бывший им.Фрунзе), Баястан, Хаджир-Абад, Сайдыкум, Массы.

Ошская область: в городах Ош, Узген, на территории аэропорта, КПП "Иркештам-автодорожный", а также в сёлах Кашгар-Кыштак, Кызыл-Мехнат, Арал, Кызыл, Дыйкан-Кыштак, Озгур, Кыргызстан, Джийде, Осоавиахим, Миязды, Аю-Тапан, Нура, Сары-Камыш, Шамал-Терек, Карамык, Эркин-Тоо, Кара-Кулджа, Сары-Таш, Араван, Аччи, Янги-Юль (Жаны-Жол), Куршаб, Жазы, Шагым, Джан-Шоро, Джаны-Айыл, Лангар, Какыр-Пилтан, ВЛКСМ, Токбай-Талаа, Кызыл-Сенгир, Керкидан;

Баткенская область: в городе Кадамжай, Кызыл-Кия, Раззаков, а также в сёлах Марказ, Кек-Талаа, Доочар, на участке Аэропорт Кадамжайского района, Чон-Гара, Паскы-Арык, Самаркандык, Интернациональное, Мин-Булак, Беджей, Боз-Адыр, Тогуз-Булак, Булак-Башы, Жанырык, Мурас (Маргун), им.Чапаева, Ай-Кол (Сары-Дебе), Ак-Кия, Кескен-Таш, Гайрат, Чункур-Кыштак, Адыр, Мин-Чынар, Кулду, Арпа-Сай, Сары-Алтын, Кара-Джыгач, Кара-Кыштак, Таш-Кыя, Кызыл-Бель, Чек, Булак-Башы, Кыштут, Таян, Кара-Булак, Катран, Самат, Бешкент, Чарбак-Сай, Коргон, Советский (Кан), Маданият, Достук, Арка, Достук.

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