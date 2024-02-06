Бишкекчанке Татьяне Елецкой судьба преподнесла тяжелые испытания

18 лет назад в жизни бишкекчанки Татьяны Елецкой произошло радостное событие - у нее появились внуки- девочка и мальчик. Однако, в дальнейшем судьба преподнесла ей тяжелые испытания, поставив ее семью в крайне трудное положение.

Отец детей, увлеченный алкоголем, проявлял мало интереса к своим детям. К тому же невестка оставила своих малышей под заботой бабушки, бросив ответственность за воспитание на ее плечи. Татьяна Павловна приняла решение взять на себя этот тяжелый труд и самостоятельно воспитывать внуков, которые стали для нее смыслом жизни.

Внук Дмитрий в 3 года заболел эпилепсией сложной формы. Последние два года он находится в психиатрической больнице, оставив семью в горьком ожидании выздоровления. Второй близнец Диана в настоящее время учится в университете.

"Когда внукам было по 15 лет, известная ведущая Ассоль Молдокматова вручила им подарки в виде сладостей и взяла у меня интервью, обещая помощь. Благодаря ей мы много раз появлялись в телевизоре, но ни один человек так и не связался с нами. Второй раз Ассоль обещала подарить куртку внучке Диане, но она так и не получила ее" - рассказывает Татьяна Павловна.

Дочь Татьяны Павловны в 21 лет стала инвалидом первой группы после тяжелого ДТП. Сейчас ей 52 года. Семье пришлось столкнуться с трудностями финансового характера.

"Все подорожало. Но даже в этом вопросе судьба не была благосклонна - субсидию убрали, добавив к пенсии всего 1600 сомов. Я получаю 8000 сомов, дочь и внук по 5500 сомов. Семейный дом разрушается, мебель старая и поломанная. Сложности накапливаются, и холод в доме становится еще более остро ощущаемым. Моя жизнь стала настоящим испытанием после обширного инфаркта и сломанной руки", - делится женщина.

Семья вынуждена периодически обращаться за помощью в церковь, чтобы получить продукты питания, и мясо для них стало роскошью. Татьяна Павловна даже не может поехать к своему внуку в больницу из-за нехватки денег. Она всю жизнь трудилась, занимаясь отделочными работами при строительстве объектов в Бишкеке, и теперь на пенсии, практически, выживает, имея на руках больную дочь.

"А надо еще внуков вырастить, поставить их на ноги, но при существующих средствах это очень сложно. Наша семья очень нуждается в помощи", - говорит в отчаянии Татьяна Павловна.

Если у вас есть желание оказать помощь или поддержку Татьяне Павловне, то можно это сделать, связавшись с ней по номеру телефона : 0550958295. Любая форма поддержки будет для нее неоценимой помощью.