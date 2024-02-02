Региональные аспекты цифрового образования в Центральной Азии

Фонд "Медиа сабак" объявляет о запуске нового проекта QLEVER+ в сотрудничестве с ERIM (Франция), MediaNet (Казахстан) и Гурдофарид (Таджикистан). Об этом сообщает пресс-служба фонда. По ее данным, цель проекта – повышение уровня критического мышления и устойчивости молодежи в Центральной Азии к дезинформации, экстремизму, манипуляции и пропаганде в интернете.

Ключевые аспекты проекта QLEVER+

1. Игровая обучающая платформа Qlever:

С момента запуска в 2020 году на сайте и в приложении Play Market предоставляют интерактивные образовательные игры, способствующие повышению медиаграмотности. Молодежь Центральной Азии активно взаимодействует с информацией из онлайн-источников и социальных сетей, и платформа помогает им развивать навыки различения достоверной информации от фейковой. Помимо того, что они играют в игры, они зарабатывают баллы и обменивают их на призы в магазине платформы. В феврале 2024 года разработчики представили обновленную версию платформы с новыми захватывающими играми, событиями и призами.

2. Центрально-азиатские лагеря:

Фонд "Медиа сабак" имеет богатый опыт проведения летних лагерей Media Station для старшеклассников из различных регионов Кыргызстана. В рамках QLEVER+ он расширяет образовательную миссию, организуя специальные летние лагеря для молодых учителей и лидеров из стран Центральной Азии. Самые активные участники получат возможность получить мини-гранты для реализации собственных инициатив, полезных для их сообществ.

3. Усиление Евразийской сети фактчекинга и медиаграмотности:

Важной составляющей проекта являются тренинги и мастер-классы для фактчекеров и дата-журналистов. Эти мероприятия нацелены на углубление их профессиональных знаний и навыков, что способствует повышению качества и достоверности информации в регионе.