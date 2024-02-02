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Как использовать искусственный интеллект в бизнесе, обсудили в Бишкеке

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- Нина Ничипорова
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"Мы всегда рады приходу международных компаний на рынок Кыргызстана. Andersen – один из мировых лидеров в своей области. Особенно стараемся содействовать приходу высокотехнологичных компаний, которые могут обогатить рынок нашей страны своими технологиями, кадрами, новыми подходами и IT-решениями", - сказал vb.kg исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, приветствуя участников ИТ Бизнес-форума 2024, который в партнерстве с МДС прошел в Бишкеке.

Участники форума обсудили, как повысить эффективность бизнеса за счет роста продуктивности IT-специалистов в организации и качественного подхода к кадрам (взгляд энтерпрайз-архитектора). Авторитетные эксперты рассказали, какие инструменты искусственного интеллекта (ИИ) уже используются и как построить работу с технологическими инновациями в крупной компании.

На мероприятии выступили эксперты и авторитетные профессионалы в IT-бизнесе. Например, Дмитрий Гиберт – консультант частной компании Андерсен Казахстан Лтд., энтерпрайз-архитектор с 20-летним опытом в сфере IT, Андрей Качетов, руководитель LLM-проектов в Yandex и другие. Группа компаний "Андерсен" - лидер в области разработки программного обеспечения, более 3500 ИТ-специалистов компании обеспечивают услуги в различных регионах мира.

В работе форума также приняли участие руководитель дирекции Парка высоких технологий Кыргызской Республики Азис Абакиров и другие почетные гости. Участники форума обменялись мнением о том, как искусственный интеллект меняет корпоративный мир и что нужно знать, чтобы выжить, рассмотрели сценарии его применения.

"Такие платформы, как сегодняшний форум, служат взаимодействию цифровых специалистов компаний из самых разных отраслей экономики, включая банки, телекоммуникации, производство, консалтинговые компании и другие сферы. Будем и в дальнейшем подчеркивать привлекательность Кыргызстана для компаний самых разных направлений", - заключил Аскар Сыдыков.


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URL: https://www.vb.kg/435096
Теги:
бизнес, Казахстан, форум, Бишкек, технологии, МДС
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