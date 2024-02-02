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5 человек пострадали в результате пожара на ТЭЦ

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- Назгуль Абдыразакова
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Ночью произошёл пожар на территории ТЭЦ расположенной в Свердловском районе Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По её данным, в 03:06 к тушению огня было привлечено 6 пожарных расчётов. Было развернуто 6 боевых частей, а в 3:15 4 вернулись на свои позиции. На месте происшествия работали 2 пожарных расчёта и штаб. Пожар был локализован в 04:55 и полностью потушен в 05:05. В результате аварии 5 человек пострадали и были доставлены в городскую больницу.

В настоящее время сформирована оперативная группа, которая работает над оперативным устранением последствий чрезвычайной ситуации. Будет предоставлена дополнительная информация.

Глава МЧС Бообек Ажикеев проводит координационную работу.


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URL: https://www.vb.kg/435100
Теги:
МЧС, ТЭЦ, пожар, Бишкек, пострадавшие
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