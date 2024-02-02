Авария на ТЭЦ Бишкека. Глава Минэнерго прибыл на место ЧП

Министр энергетики Таалайбек Ибраев прибыл на ТЭЦ Бишкека, в срочном порядке прервав рабочую поездку, сообщили в ведомстве.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, в 03:00 на теплоэлектроцентрали произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование.

Как сообщали в Минэнерго, в связи с аварией создан оперативный штаб для восстановления оборудования, вышедшего из строя и восстановления последствий ЧП.

Сообщается, что жителям бесперебойно подается электрическая энергия. Однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды жителям города.

На данный момент оперативный штаб ведет работу по возобновлению отопления в домах горожан.

Источник: Кабар