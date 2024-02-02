ЦИК зарегистрировал Айсулуу Мамашову депутатом Жогорку Кенеша

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР сегодня, 2 февраля 2024 года, зарегистрировала Айсулуу Мамашову депутатом Жогорку Кенеша от партии "Альянс". Об этом сообщили в ЦИКе.

Отметим, Айсулуу Мамашева получила вакантный мандат после лишения мандата депутата Фархата Исмаилова.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов в июне 2023 года лишила мандата депутата Жогорку Кенеша Фархата Исмаилова от фракции "Ата-Журт Кыргызстан". Причина - выявление поддельного диплома об окончании вуза.