Торобаев: Котлы при взрыве на ТЭЦ Бишкека не повредились

"По предварительной информации, при взрыве котлы не повредились. Мы стараемся восстановить их работу. Думаем, до вторника мы выйдем к стабильной ситуации", - доложил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, комментируя работу бишкекской теплоэлектроцентрали.

По его словам, энергетики готовятся подключить четыре запасных котла.

"МЧС будет заниматься восстановлением и очисткой объекта, энергетики будут запускать четыре котла, чтобы вернуть подачу тепла и горячей воды жителям Бишкека… На данный час мы подняли давление, сейчас ведем работу по заполнению всей системы. Будем запускать резервные котлы и до вечера, даст бог, восстановим теплоснабжение и возобновим подачу горячей воды. Она не будет горячей, но около 50 градусов", - сообщил Торобаев.

Он отметил, что ситуация находится под контролем президента Садыра Жапарова.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, в 03:00 на теплоэлектроцентрали произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование.

В связи с аварией создан оперативный штаб для восстановления оборудования, вышедшего из строя и восстановления последствий ЧП.

"Жителям бесперебойно подается электрическая энергия. Однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды. На данный момент оперативный штаб ведет работу по возобновлению отопления в домах горожан", - говорится в сообщении Минэнерго.

Источник: Кабар