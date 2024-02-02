Сына Чингиза Айтматова – Аскара Айтматова наградили Золотым орденом

В рамках презентации книги "100 мгновений жизни Гейдара Алиева" была отмечена важность стратегического партнерства между двумя странами, взаимных визитов, встреч на высоком уровне. Бишкек и Баку подчеркнули, что между соответствующими институтами обеих стран осуществляется тесное сотрудничество.

На мероприятии выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, который рассказал о постоянном развитии отношений дружбы и партнерства между нашими странами.

"Азербайджан является второй родиной Чингиза Айтматова, а творчество великого писателя очень популярно в Азербайджане. Он, содействующий взаимопониманию и взаимодействию между разными культурами, народами и странами, хорошо представлял свою страну за рубежом. С момента установления дипломатических отношений, кыргызско-азербайджанское двустороннее сотрудничество строится на основе взаимовыгодного партнерства и дружбы, и успешно развивается в политической, торгово-экономической, научной и технической, культурной, спортивной и других сферах", - подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

В рамках презентации бывший министр иностранных дел Кыргызстана, президент "Иссык-Кульского форума Чингиза Айтматова", президент клуба "Кыргызские друзья Азербайджана", сын великого писателя Тюркского мира Чингиза Айтматова - Аскар Айтматов награжден золотым орденом "Друг Азербайджана".

Как отметил посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, высоко оценив исключительные заслуги бывшего министра иностранных дел КР Аскара Айтматова, азербайджано-кыргызская дружба была основана его отцом, выдающим писателем тюркского мира Чингизом Айтматовым. Его сын Аскар Айтматов и сегодня успешно продолжает начатое отцом развитие братских и дружественных отношений между двумя странами.

"Награждение Золотым орденом "Друг Азербайджана", учрежденная международным журналом "Мой Азербайджан", Аскару Чингизовичу - достойная награда. Это лучший показатель его деятельности в развитии двухсторонних отношений" - подчеркнул посол Кайрат Осмоналиев.