Акылбек Жапаров дал ряд поручений по устранению последствий аварии на ТЭЦ

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил ТЭЦ города Бишкек, где накануне произошла нештатная ситуация. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

Глава Кабмина на месте ознакомился с ходом восстановительных работ и провел заседание Оперативного штаба, где дал ряд поручений профильным государственным органам.

В частности, Министерству энергетики совместно с мэрией города Бишкека поручено возглавить оперативный штаб и к 17:00 представить всю информацию о причинах произошедшего и план дальнейших действий по обеспечению полноценной работы столичной ТЭЦ.

Министерству чрезвычайных ситуаций и Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров поручено начать работу по восстановлению пострадавших объектов ТЭЦ.

Министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль оказание необходимой помощи пострадавшим работникам ТЭЦ.

Министерству финансов поручено оперативно выделить необходимые финансовые средства для проведения восстановительных работ.

Глава Кабмина отметил, что основной задачей в настоящее время является подача тепла в квартиры горожан и недопущение повтора подобных ситуаций.