Служба защиты прав пациентов института акыйкатчы переехала в РЦПН

Служба защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических учреждениях, института акыйкатчы (омбудсмена) КР переехала в главное административное здание Республиканского центра психиатрии и наркологии (РЦПН). Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчы.

Согласно постановлению правительства КР от 2009 года для сотрудников службы Института Омбудсмена руководство РЦПН выделило три кабинета рядом с приемной блоком.

Сотрудники института уже начали осуществлять деятельность в здании РЦПН в рамках своего мандата: проводят на регулярной основе мониторинг для предотвращения жестоких и бесчеловечных видов обращения или лечения, а также для предоставления юридической помощи гражданам.

Решение об изменении локации в РЦПН службы института приняла Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева для обеспечения защиты прав пациентов.

Джамиля Джаманбаева посетила РЦПН и ознакомилась с условиями пребывания пациентов закрытого учреждения.

Она поблагодарила руководство РЦПН за содействие и подчеркнула, что решение о переезде службы в данное учреждение связано с сокращением количества жалоб на нарушение прав пациентов.

Служба защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических учреждениях, Института Омбудсмена ранее, с 2009 по 2020 годы, также осуществляла свою деятельность в главном административном здании РЦПН.

Однако по решению руководства института в 2020 году служба была переведена в здание Института Акыйкатчы.

"Согласно статистике количество жалоб о нарушении прав пациентов РЦПН резко сократилось после переезда службы в здание Института омбудсмена.

К примеру, до переезда в 2019 году службой было рассмотрено 100 обращений, а в 2023 году - 8, демонстрируется темп на сокращение.

Такая статистика вызывает обеспокоенность, так как пациенты РЦПН - лица, страдающие психиатрическими расстройствами, уязвимы и могут быть подвержены жестокому обращению и даже пыткам. Следовательно, им должна быть предоставлена усиленная защита их прав путем мониторинга условий их содержания на постоянной основе", - отметила Омбудсмен.