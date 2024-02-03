Жительница Казахстана предстала перед судом из-за школьных прогулов сына

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданки Ж. Поводом для судебного разбирательства послужили прогулы ее сына в школе, передает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"То есть гражданка Ж. не выполнила обязанности по воспитанию и образованию несовершеннолетнего ребенка, а также по уходу за ним и содержанию", - сообщили в суде. Суд установил, что сын правонарушительницы - ученик третьего класса - в течение 20 дней без уважительной причины не посещал занятия в школе.

В ходе судебного заседания женщина признала свою вину и раскаялась.

"Постановлением суда мать несовершеннолетнего признана виновной. С учетом ее личности, семейного и материального положения, характера правонарушения суд наложил на нее административный штраф в размере 24 150 тенге", - проинформировали в суде.

Источник: ВЭС24