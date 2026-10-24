Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.55 - 98.55

В Бишкеке обсудили финансирование малых ГЭС и развитие зелёной энергетики

380  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 22 октября состоялась финансово-инвестиционная встреча KYRGYZ HYDRO 2026, посвящённая привлечению инвестиций для строительства и развития малых гидроэлектростанций в Кыргызстане.

О необходимости такой площадки в отрасли говорили давно. Востребованность встречи подтвердила высокая явка: зал был полон, а участники продолжали приходить за ответами на вопросы даже после завершения официальной программы.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация электростанций возобновляемых источников энергии Кыргызской Республики и компания SIBA Hydropower Engineering LLC.

Встреча объединила представителей финансовых институтов, коммерческих банков, фондов развития, климатического финансирования, гидроэнергетических компаний, инвесторов и владельцев действующих ГЭС. В центре внимания оказались доступность кредитных ресурсов, условия финансирования и практические механизмы, которые позволили бы доводить энергетические проекты от разработки до ввода в эксплуатацию.

От проекта - к инвестициям

Ключевой темой KYRGYZ HYDRO 2026 стало финансирование малых ГЭС через коммерческие банки, инвестиционные фонды и лизинговые механизмы. Участники рассмотрели требования финансовых организаций к проектам, условия привлечения капитала и ограничения, с которыми сталкивается бизнес при реализации энергетических инициатив.

Для малой гидроэнергетики Кыргызстана одним из основных барьеров остаётся доступ к долгосрочному финансированию. Строительство ГЭС требует значительных первоначальных вложений, а инвесторам необходимо учитывать сроки окупаемости, стоимость гидросилового оборудования, тарифную политику и условия подключения к электрическим сетям.

Поэтому предметом обсуждения стали не только доступные финансовые инструменты, но и возможности более тесного взаимодействия между энергетическими компаниями, банками и фондами развития.

Потенциал горных рек

Ресурсный потенциал малых водотоков оценивается в 5–8 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Эти показатели указывают на значительные возможности для дальнейшего развития отрасли, но их реализация зависит от доступности инвестиций, технологических решений и условий подключения новых объектов к энергосистеме.

В период с 2021 по 2025 год в Кыргызстане ввели в эксплуатацию 27 новых объектов возобновляемой энергетики. Для продолжения развития этого направления необходимо расширять участие частного капитала и создавать условия, при которых перспективные проекты смогут получить финансирование.

Региональный контекст и практический опыт

Развитие возобновляемых источников энергии актуально для всей Центральной Азии. Для Кыргызстана малая гидроэнергетика может стать одним из инструментов укрепления энергетической безопасности и развития регионов. Однако для инвесторов важны не только природные ресурсы, но и экономическая обоснованность проектов, стоимость оборудования и предсказуемость условий работы.

Отдельная панельная сессия KYRGYZ HYDRO 2026 была посвящена практическому опыту инвесторов, владельцев действующих ГЭС и инженерных компаний. Своими решениями и опытом поделились представители GUGLER Water Turbines GmbH, компания SIBA Hydropower Engineering LLC. и других участников рынка.

Обсуждение затронуло выбор технологических решений, взаимодействие с производителями оборудования и особенности реализации гидроэнергетических проектов. Практический опыт компаний позволил дополнить разговор о финансировании вопросами, которые возникают непосредственно при подготовке и строительстве объектов.

От обсуждений - к конкретным решениям

Программа встречи включала сессию вопросов и ответов, а также B2B-переговоры, в ходе которых представители бизнеса могли напрямую обсудить возможное сотрудничество с финансовыми институтами, инвесторами и поставщиками оборудования.

Как пояснили организаторы, в ходе встречи удалось собрать замечания, предложения и вопросы участников, которые помогут выработать конкретные механизмы финансирования новых ГЭС.

Таким образом, KYRGYZ HYDRO 2026 стала площадкой для прямого диалога между энергетическим бизнесом и финансовым сектором. Следующий практический шаг - преобразовать озвученные предложения в доступные инструменты финансирования, которые помогут реализовывать проекты малой гидроэнергетики в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462525
Теги:
энергетика, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  