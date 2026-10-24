В Бишкеке обсудили финансирование малых ГЭС и развитие зелёной энергетики

В Бишкеке 22 октября состоялась финансово-инвестиционная встреча KYRGYZ HYDRO 2026, посвящённая привлечению инвестиций для строительства и развития малых гидроэлектростанций в Кыргызстане.

О необходимости такой площадки в отрасли говорили давно. Востребованность встречи подтвердила высокая явка: зал был полон, а участники продолжали приходить за ответами на вопросы даже после завершения официальной программы.

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация электростанций возобновляемых источников энергии Кыргызской Республики и компания SIBA Hydropower Engineering LLC.

Встреча объединила представителей финансовых институтов, коммерческих банков, фондов развития, климатического финансирования, гидроэнергетических компаний, инвесторов и владельцев действующих ГЭС. В центре внимания оказались доступность кредитных ресурсов, условия финансирования и практические механизмы, которые позволили бы доводить энергетические проекты от разработки до ввода в эксплуатацию.

От проекта - к инвестициям

Ключевой темой KYRGYZ HYDRO 2026 стало финансирование малых ГЭС через коммерческие банки, инвестиционные фонды и лизинговые механизмы. Участники рассмотрели требования финансовых организаций к проектам, условия привлечения капитала и ограничения, с которыми сталкивается бизнес при реализации энергетических инициатив.

Для малой гидроэнергетики Кыргызстана одним из основных барьеров остаётся доступ к долгосрочному финансированию. Строительство ГЭС требует значительных первоначальных вложений, а инвесторам необходимо учитывать сроки окупаемости, стоимость гидросилового оборудования, тарифную политику и условия подключения к электрическим сетям.

Поэтому предметом обсуждения стали не только доступные финансовые инструменты, но и возможности более тесного взаимодействия между энергетическими компаниями, банками и фондами развития.

Потенциал горных рек

Ресурсный потенциал малых водотоков оценивается в 5–8 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Эти показатели указывают на значительные возможности для дальнейшего развития отрасли, но их реализация зависит от доступности инвестиций, технологических решений и условий подключения новых объектов к энергосистеме.

В период с 2021 по 2025 год в Кыргызстане ввели в эксплуатацию 27 новых объектов возобновляемой энергетики. Для продолжения развития этого направления необходимо расширять участие частного капитала и создавать условия, при которых перспективные проекты смогут получить финансирование.

Региональный контекст и практический опыт

Развитие возобновляемых источников энергии актуально для всей Центральной Азии. Для Кыргызстана малая гидроэнергетика может стать одним из инструментов укрепления энергетической безопасности и развития регионов. Однако для инвесторов важны не только природные ресурсы, но и экономическая обоснованность проектов, стоимость оборудования и предсказуемость условий работы.

Отдельная панельная сессия KYRGYZ HYDRO 2026 была посвящена практическому опыту инвесторов, владельцев действующих ГЭС и инженерных компаний. Своими решениями и опытом поделились представители GUGLER Water Turbines GmbH, компания SIBA Hydropower Engineering LLC. и других участников рынка.

Обсуждение затронуло выбор технологических решений, взаимодействие с производителями оборудования и особенности реализации гидроэнергетических проектов. Практический опыт компаний позволил дополнить разговор о финансировании вопросами, которые возникают непосредственно при подготовке и строительстве объектов.

От обсуждений - к конкретным решениям

Программа встречи включала сессию вопросов и ответов, а также B2B-переговоры, в ходе которых представители бизнеса могли напрямую обсудить возможное сотрудничество с финансовыми институтами, инвесторами и поставщиками оборудования.

Как пояснили организаторы, в ходе встречи удалось собрать замечания, предложения и вопросы участников, которые помогут выработать конкретные механизмы финансирования новых ГЭС.

Таким образом, KYRGYZ HYDRO 2026 стала площадкой для прямого диалога между энергетическим бизнесом и финансовым сектором. Следующий практический шаг - преобразовать озвученные предложения в доступные инструменты финансирования, которые помогут реализовывать проекты малой гидроэнергетики в Кыргызстане.