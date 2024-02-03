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Эксперты: Центральной Азии предстоит делать выбор между Китаем и Россией

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В Новосибирске создано Сибирское отделение Изборского клуба – известной организации, объединяющей мыслителей и политиков патриотического толка.

Средняя Азия, которую теперь принято называть Центральной, всегда находилась в поле зрения российских мыслителей. Значение этого макрорегиона было слишком велико, чтобы о нем забыть. Интеллектуальная традиция не исчезла – и сегодня в России идут споры о том, какими должны быть отношения с бывшими советскими республиками и как их выстроить наилучшим образом.

В Новосибирске недавно было создано Сибирское отделение Изборского клуба – известной организации, объединяющей мыслителей и политиков патриотического толка. Создал клуб известный писатель и публицист Александр Проханов, которого многие считают провидцем во всем, что имеет отношение к историческому пути России. Он сам не раз бывал в Средней Азии, в Афганистане, о котором написаны многие его романы. То, что он там видел, спустя много лет осмысливал уже как геополитик.

Надо сказать, что Изборский клуб всегда освещал центральноазиатскую тематику на страницах своих изданий и популярного журнала с одноименным названием. Например, в 2016 году Александр Нагорный подробно объяснял: "То, что для "вашингтонского обкома" Центрально-азиатский регион находится в зоне особого внимания, секрета не составляет". Позже Андрей Болдырев публиковал свое расследование "Средняя Азия как зона глобальной конкуренции". В Новосибирске изборяне решали другие задачи, но центральноазиатская тема в дебатах и беседах все равно прозвучала.

Почему именно в Новосибирске? Столицу Сибири традиционно называли воротами в Азию. Сегодня здесь проходит масса мероприятий, которые посвящены вопросам сотрудничества с центральноазиатскими республиками. Речь идет не только о развитии торговых связей – научно-интеллектуальный потенциал Новосибирска диктует и другие задачи.

Как заявил Александр Проханов, здесь есть огромный цивилизационный потенциал, накоплены колоссальные знания. Поэтому нужно, чтобы в Сибири "наряду с физическим возник и духовный коллайдер"! То есть, здесь будет рождаться новая идеология, станут обсуждаться новые идеи. Своими идеями о развитии отношений с центральноазиатскими республиками поделился известный российский футуролог и публицист Максим Калашников.

Он уверен, что в глобальном смысле республикам все равно придется делать выбор между Россией и Китаем. Калашников во главу угла всегда ставит экономику, поэтому выступил с конкретным предложением. Футуролог предлагает предоставить центральноазиатским республикам 5% стока сибирских рек, о чем они давно мечтают.

Он заявил: "У вас благодатные лёссовые почвы, это бывшее дно моря. Каракумы, Кызылкумы… Растите там хлеб! За воду предоставляйте нам часть урожая, а также доступ к марганцу, золоту и урану". Калашников считает также, что должны быть открыты рынки для российских товаров и созданы военные базы для обеспечения региональной безопасности. Эксперт убежден, что это предложение является уникальным, поскольку "никто больше не сможет дать воды: ни Китай, ни США, ни Турция".

Максим Калашников считает, что и проблема миграции имеет свое решение. Его рецепт прост: "Когда нам, к примеру, не хватает строителей или вообще не хватает рабочих рук, то должен применяться рецепт, данный Жюлем Верном в романе "Пятьсот милионов бегумы", изданный в 1879 году. Там город будущего в Северной Америке строится на большие деньги индийской княжны руками не таджиков и узбеков, но китайских кули. Какие условия? Ты прибываешь, подписываешь обязательства, получаешь деньги за работу, а по окончании строительства ты должен убыть домой".

Александр Проханов полагает, что по мере того, как Россия будет укрепляться, наши отношения с соседями будут нормализовываться. Сейчас в Центральной Азии можно отметить серьезное американское влияние и тому есть причины: "Американцы залезли туда потому, что нас там нет! Потому что мы слабы. А с чем мы туда придем-то? Мы должны прийти туда с мощной экономикой, с мощным мировоззрением. Все государства строятся на мировоззрении!"

Проханов убежден, что Россия обязательно будет усиливаться, хотя, возможно, и не так быстро. Он делает важный вывод: "С сильной Россией даже Китай будет считаться. В Центральной Азии у Китая есть и интересы и огромные вложения. Они занимаются шоссейными дорогами, вкладывают в экономику – все это есть". В принципе, рассуждает руководитель Изборского клуба, в будущем возможен блок России и Китая перед лицом опасности: "Чем напряженнее будет ситуация в мире, чем развязнее будут себя вести американцы, тем сильнее тогда будет наша сплоченность. Но нам надо усиливаться!"

Усиливаться – ключевое слово! Проханов известен не только своей проницательностью, но и принципиальностью и бескомпромиссностью. Он констатирует, что сейчас китайская сторона смотрит на российскую элиту с презрением: "Они смотрят как на предателей своей родины, ее интересов. Зачем Китаю уважать эту элиту, если она сама разрушила великое царство?! Кто они такие? Они – ничтожества, они – неверные, и с ними нельзя иметь дело. И это есть проблема во взаимоотношениях Китая и России".

Александр Проханов уверен, что в структурах власти не должны находиться те, кто "разрушил страну, рассек ее, разбросал, уничтожил экономику и науку", но кто очень хотел бы "взаимодействовать" с Китаем! В свою очередь китайцы "смотрят на них через свои глаза прищуренные и понимают: ты же предатель, ты же предал свою великую прекрасную страну!" Только патриотическая элита, по мысли лидера Изборского клуба, способна вести подлинно национальную политику, достойно взаимодействовать с великими державами и проводить грамотную, справедливую политику в Центральной Азии, которая давно ждет стабильности, а не потрясений.

Источник: ВЭС24


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URL: https://www.vb.kg/435120
Теги:
Китай, Россия, Центральная Азия
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