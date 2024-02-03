Каким запомнился Ислам Каримов близким и окружающим людям

30 января 2024 года Исламу Каримову исполнилось бы 86 лет. Что говорили о нем окружающие? Корреспонденты Podrobno.uz собрали воспоминания родных и близких людей первого президента.

Его любимым литературным героем был Данко

Татьяна Каримова, супруга:

– Еще мальчиком, а его детство пришлось на тяжелые военные и послевоенные годы, он познал цену заработанного хлеба. После войны все жили очень тяжело. Семья была малообеспеченной.

Ислам Абдуганиевич пошел в школу, не зная русского языка, но благодаря своему характеру, упорству, целеустремленности, он окончил школу с углубленным изучением русского языка с золотой медалью. Как позже признавались его одноклассники, они писали шпаргалки с его сочинений для поступления в вуз.

Вот так мальчик из простой семьи, блестяще окончив школу, поехал навстречу своей судьбе. У него была только золотая медаль в кармане и огромные мечты. А вернулся на свою родную землю уже первым президентом независимого Узбекистана, вернулся навсегда.

В своих воспоминаниях, описывая школьные годы, одноклассница рассказала об одном моменте, очень хорошо характеризующем личностные качества Ислама Абдуганиевича. В ходе летнего сбора урожая фруктов один из взрослых спросил у ребят, кем они хотят стать в будущем. Многие называли такие профессии как летчик, токарь и прочее. Ответ Ислама Абдуганиевича удивил как детей, так и взрослых: "Хочу стать как Амир Темур".

Еще в школьные годы его любимым литературным героем был Данко – персонаж из рассказа Максима Горького, где молодой человек пожертвовал собой и спас народ с помощью горящего сердца. Его девиз "Сгорая сам, свети другим" надолго запал в сердце юного Ислама Каримова. Это позднее стало жизненным кредо президента.

Его ценили за смелость, ум, скромность

Булат Муртазин, одноклассник:

– Ислам Каримов выделялся незаурядными способностями и лидерскими качествами, пользовался уважением среди одноклассников и учителей, потому что целиком был поглощен учебой. Уже позже, после окончания института, я понял: Ислам Каримов, будучи учеником школы, занимался как студент института, посещая библиотеки для изучения дополнительных материалов.

Его сочинения зачитывали всем ученикам как образцовые. Мы все старались сплотиться вокруг Ислама Каримова: от него исходила какая-то мощная энергия, заставлявшая относиться к однокласснику с уважением. В детстве у многих были прозвища, но только не у Ислама Каримова: его всегда называли по имени, ценили за смелость, ум, скромность.

Помню один случай. Это было начало 1990-х. Сиабский рынок. Я с двумя большими сумками в руках пробираюсь к выходу и вдруг вижу Ислама Каримова, сопровождающего Бориса Ельцина – президента России. К тому времени Ислам Абдуганиевич уже был главой Узбекистана.

Он заметил меня и стал приближаться. Я опешил от неожиданности и не смог ответить на его приветствие. Никогда не забуду это внимание ко мне и ко всем окружающим. Для всех нас Ислам Абдуганиевич был мужественным, скромным и очень одаренным. Таким он навсегда остался в наших сердцах.

Очень любил общаться с простым народом

Севара Турсунова, тележурналист, заместитель пресс-секретаря президента в 2011-2015 годы:

– Ислам Абдуганиевич был первым. Первым быть не просто. Это подобно тому, как сапер ходит по минному полю и рискует своей жизнью. Ислам Абдуганиевич очистил эту землю от сорняков, оставил нам благодатную вспаханную почву и сад, цветущий для нас.

Он установил мир и стабильность не только в нашей стране, но и во всем регионе. Он спас миллионы жизней от кровопролитных цветных революций. Это сказал Владимир Путин, лидер великой державы. Другой великий человек, глава КНР Си Цзиньпин назвал его мудрецом, видящим далеко вперед, а также учителем, сказав, что каждая встреча с Исламом Каримовым была поучительной.

Но я бы хотела сказать, что во всем величии этой личности была искренность и любовь к своему народу. Это было видно во время поездок по вилаятам. Как-то раз мы были в Фергане, стояли на краю хлопкового поля, где для президента приготовили площадку.

Исламу Абдуганиевичу рассказывали о работе, об урожайности, а он все смотрел куда-то вдаль. Там пять-шесть женщин собирали остатки урожая. Он, не обращая внимания на рассказы руководителя, прямо в красивом костюме по колючкам пошел по полю в ту сторону. Он стал махать женщинам и звать их. Они подбежали, стали обниматься с ним, жать ему руки. Во время этих рукопожатий он спросил, что с их руками. У него были слезы на глазах. Он долго смотрел на эти руки, было видно, что ему очень больно.

Он очень любил общаться с простым народом. Это я потом поняла, что перед каждой своей зарубежной поездкой он выезжал в области. В самолете он нам как-то сказал, что таким образом он подпитывается энергией своего народа. "Когда я выступаю там, за трибунами, я вижу их лица. Они стоят передо мной, и я знаю, что я от имени этого народа выступаю, в защиту этого народа", – говорил он.

Президент Каримов сам стал символом независимости наряду с гербом, флагом и гимном.

Он не позволял себе излишеств

Лола Каримова-Тилляева, дочь:

– После войны табачные папиросы курили практически все мужчины, люди и не подозревали об их страшном вреде здоровью. Он тоже курил, но, когда узнал, насколько это опасно, резко бросил. Ему было 40, тогда же родилась я. Я не помню отца курящим. Я помню только его негативное отношение к этой дурной привычке. Он не любил, когда курят, не терпел табачного запаха. Этим отношением он задал тон всем окружающим на многие годы.

Он всегда регулярно занимался спортом. Когда был моложе занимался профессионально борьбой. Однажды поломал на тренировке ногу, и в прямом смысле слова, прискакал домой на одной ноге: "не хотел сдаваться", – так он объяснил свое состояние моей маме. После этой травмы он также продолжал заниматься спортом, переключился на плаванье.

Спорт был для него частью его ежедневного графика. В детстве, я помню, как он, работая до ночи, все равно находил время для спорта. Он вставал на тренировки чуть свет и уходил из дома около шести утра. Позже он хорошо играл в большой теннис. Играл до самого конца. В последние дни проведенные с ним в больнице, я слышала, как врачи говорили о том, как он был физически крепок и что ему нельзя было дать возраст 78-летнего старика.

В здоровом теле – здоровый дух, это было его кредо по жизни. Он не любил обращаться к врачам и залогом его здоровья была его сила воли. Он аскетично питался, не позволял себе излишеств и не одобрял пиршества. Застолья накрывались по праздникам. Он был полностью погружен в свою работу, отдаваясь ей с головой.

Его жизненный пример – это уникальное умение подчинять обстоятельства выбранной им цели, не жалея о прошлом, всегда идти вперед.

Мы дружили, хотя он и бывал неудобным

Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана (из книги "Моя жизнь. От зависимости к свободе"):

– Говоря по правде, это был непростой человек. Выражал свое особое мнение по любой проблеме. Но тем ценнее было приходить с ним к взаимопониманию.

В один из таких дней Ислам Каримов позвонил мне. Говорит: "Хочу приехать к тебе". Хорошо. Но ведь есть разница между приездом президента и приездом друга. "Подожди. Давай определим темы для обсуждения, подготовимся", - отвечаю ему.

Ислам Абдуганиевич в ответ: "Нет никаких тем для обсуждения, хочу только увидеть тебя, поговорить с тобой". Его взволнованность передалась и мне. Встретил его. Неформальная встреча. Сугубо личные отношения.

В тот раз мы с головой погрузились в разговоры. Решили многие вопросы. В том числе и относительно границы.

Ислам Каримов был крепким руководителем своей страны. Мы дружили, хотя он и бывал неудобным.