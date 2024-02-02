Садыр Жапаров поручил полностью модернизировать ТЭЦ Бишкека

Президент Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" сообщил, что поручил провести полную модернизацию ТЭЦ Бишкека.

По его словам, на эти цели потребуются большие деньги. "Но у нас нет выбора, найдем средства", - заявил он.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, в 03:00 на теплоэлектроцентрали произошла авария, вследствие чего вышло из строя оборудование. В целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей приостановлена подача горячей воды жителям города.

В связи с ситуацией создан оперативный штаб для восстановления оборудования, вышедшего из строя и восстановления последствий ЧП.