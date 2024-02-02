Садыр Жапаров: За 300 млн долларов можно было построить новую ТЭЦ

Президент КР Садыр Жапаров в интервью КНИА "Кабар" прокомментировал мнение, что если бы при Атамбаеве не провели модернизацию ТЭЦ Бишкека и не построили новые блоки, то сегодня ситуация на теплоэлектроцентрали была бы сложнее.

"Дело в том, что авария произошла в старой части. Что же касается 386 миллионов долларов, выделенных на модернизацию старой ТЭЦ, то на эти деньги можно было полностью провести ремонт. Либо построить новую ТЭЦ за 300 миллионов долларов, как в соседней стране.

Поэтому разговоры о том, что если бы не новые блоки, то ситуация была бы хуже, - беспочвенны", - сказал глава государства.