Названа страна СНГ, где может произойти новая "цветная революция"

В Узбекистане взволнованы, что республика может стать "разменной монетой" Запада в игре против России. Это мнение обозревателю aif.ru во время командировки в Ташкент сообщили местные жители. По их словам, они всерьёз опасаются уличных волнений.

"Нынешняя власть мягка, - заявил aif.ru банкир Аяз Суалихов. - Это покойный президент Каримов мог подогнать броневики с пулемётами и за один день подавить восстание исламистов в Андижане: он не церемонился. Случись масштабные выступления сторонников радикального ислама сейчас, не уверен, что у нас на такое пойдут".

"Россия не удостаивает вниманием республики Средней Азии, и напрасно, - считает преподаватель университета Фарух Кабиров. - Соседние государства показали, что ситуация может взорваться очень легко, в любой момент. Нынешнюю власть теперь не боятся, как режим Каримова, - в этом проблема".

"Запад заинтересован прихлопнуть эти лазейки, - сообщил aif.ru ташкентский бизнесмен Валерий Сухомлинов. - Поспособствовать бунтам, демонстрациям, беспорядкам в Узбекистане США вполне себе смогут - тем более это будет не так уж трудно. А вот для России проблемы "южного подбрюшья" весьма опасны. Сейчас в Среднюю Азию по разным причинам переехали на жительство десятки тысяч граждан РФ. В случае внезапного хаоса многие окажутся в заложниках подобной "революции", а то и вовсе будут взяты в плен исламистами. России не следует расслабляться, я говорю это как этнический русский из Узбекистана. Спокойствие в Средней Азии обманчиво".

В июле 2022 года в Каракалпакии (автономия в составе Узбекистана) вспыхнули беспорядки. В столкновениях милиции и протестующих погибли 22 человека, 243 были ранены. Причиной послужили поправки в новую версию узбекской Конституции.