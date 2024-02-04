Российский тренер оскорбил казахов: заявление посольства РФ в Казахстане

Посольство России в Казахстане отреагировало на ситуацию с тренером российского футбольного клуба 2Drots Дмитрия Кузнецова, который грубо оскорбил казахов, передает Arbat.media.

"Относительно опубликованных в местной блогосфере видеокадров оскорбительных высказываний тренера команды российской Медиалиги по футболу 2Drots в адрес судей из Казахстана сообщаем, что считаем такое поведение абсолютно недопустимым", – говорится в тексте заявления.

Вместе с этим дипломаты полагают, что высказываемая на отдельных ресурсах точка зрения о репрезентативности для россиян подобной риторики в отношении казахстанцев, не соответствует действительности.

"Наставники команд российской Медиалиги не обладают каким-либо официальным статусом, в связи с чем считать их выпады выражением позиции российского народа крайне некорректно", – заключили в ведомстве.

Напомним, в интернете распространилось видео с оскорблениями представителей российского футбольного тренерского штаба в адрес судей Казахстана. На кадрах Кузнецов говорит одному из арбитров "чукча е...ная", а другой представитель его клуба поддакивает ему, предлагая судье "гордиться своей нацией".

В описании к ролику отмечается, что речь идет о разжигании межэтнической розни со стороны российского тренерского штаба.