Цифровой форум ШОС завершился в Казахстане

В Алматы состоялось совещание руководителей министров и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий. Мероприятие проходило на площадке форума Digital Almaty 2024 под председательством казахстанской стороны, сообщили в секретариате ШОС.

В мероприятии приняли участие руководители и представители министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий и партнеров по диалогу ШОС, а также представители дипломатических миссий. Кыргызстан представляла министр цифрового развития Нурия Кутнаева.

На форуме предлагалось внедрять совместные проекты стран ШОС, начиная с создания спутников и заканчивая реализацией цифровых платформ. Совместное создание группировок спутников на основе мощностей стран ШОС также предполагает обеспечение общего доступа к космическим снимкам всех стран-участников группировки. Это повысит периодичность космической съемки одной и той же территории. Космическая съемка с высокой периодичностью обеспечивает проведения оперативного космического мониторинга ЧС, природных ресурсов, антропогенного воздействия и других аспектов.

Внедрение данных космического мониторинга через цифровизацию различных отраслей экономики является глобальным трендом. Цифровые платформы, охватывающие агропромышленность, водные, земельные, природные ресурсы и недропользование, предоставляют возможность осуществлять объективный мониторинг. Эффективная работа таких платформ зависит от регулярности космических снимков.

В ходе совещания участники обменялись наилучшими практиками в области ИКТ в своих странах, успешными кейсами цифровизации экономики стран ШОС, о вызовах и перспективах цифровизации для устойчивого развития, о планах и перспективах развития цифровизации и новых технологий. Страны также отметили существующую проблему "цифрового разрыва" между разными странами и социальными группами. С целью продвижения цифрового партнерства для устойчивого развития цифровой экономики стороны договорились сохранить и укрепить налаженные связи, продолжая обмен лучшими практиками в сфере информационно-коммуникационных технологий и способствовать планомерному сокращению цифрового разрыва.

Участники совещания выразили стремление углубить взаимодействие в области развития цифровой трансформации и цифровой экономики, тем самым придав новый импульс инновационно-технологическому развитию экономик стран ШОС. Стороны договорились о совместной работе по продвижению решений электронного правительства, обмену знаний об успешных практиках и изучению возможностей для совместных проектов.

В рамках развития цифровой трансформации и современных информационно-коммуникационных технологий участники совещания сошлись во мнении о необходимости дальнейшего развития сотрудничества между государствами-членами ШОС и приемлемых для всех стран форм взаимодействия.

В завершение встречи стороны договорились, что следующее совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за развитие информационно-коммуникационных технологий, состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике.