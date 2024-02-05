К 81-летию Сталинградской битвы: Всмотритесь в картины Гапара Айтиева

В Волгограде на Мамаевом кургане 2 февраля возложили цветы в годовщину победы в Сталинградской битве. Это сражение, напомним, предопределило будущий разгром гитлеровской Германии.

Среди защитников Сталинграда были и тысячи кыргызстанцев, награжденных потом одноименными медалями. Несколько человек стали Героями Советского Союза. Мы решили напомнить про некоторых из них.

Вспомним подвиг артиллериста, Героя Советского Союза Даира Асанова, уроженца села Таш-Мойнок Ефрема Попушина, который закрыл собой амбразуру и подвиг которого был незаслуженно забыт. Тысячи кыргызстанцев участвовали в этой исторической битве и стояли насмерть, и многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Поисковики движения "Наша Победа-Биздин Жениш" не раз писали об этих забытых героях.

А марш-бросок наших земляков 98-й и 99-й стрелковых бригад остался в истории беспримерным подвигом. Они, напомним, за короткое время бегом совершили беспримерный марш от Элисты до Маныча, чтобы закрыть собой прорыв немецких танков Маннштейна, рвавшегося к Сталинграду уже на излете битвы. Они так старались успеть встать на пути врага, что многие бойцы замерзали на ходу в голой степи. В донесениях о смерти у многих из них значилось - "разрыв сердца или обморожение". И это только на марше, но уже в первом бою они потеряли 1400 человек.

В прошлом году в память о подвиге бойцов 98-й и 99-й стрелковых бригад Минобороны КР и Поисковым движением Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" был организован марш-бросок, в котором участвовали представители всех ветеранских движений, военно-патриотических клубов, банкиры, учителя и спортсмены. К сожалению, место гибели тех солдат до сих пор неизвестно. Поисковики продолжают проводить сверку документов и поиск родных. Многие были призваны из Джалал-Абадской и Ошской областей, и их родные и земляки просто не знают, что их деды - настоящие герои.

Есть еще известный всем кыргызстанец, который также был участником Сталинградской битвы, но мало кто помнит об этом. Речь идет о нашем знаменитом художнике Гапаре Айтиеве, который воевал за Сталинград в должности заместителя командира пулемётной роты по политчасти 2-го отдельного стрелкового батальона 94-й отдельной стрелковой бригады. Был ранен.

Когда побываете в музее ИЗО, всмотритесь в картины Гапара Айтиева. Их писал человек, знавший что такое жизнь и смерть, и который знал, почему в Сталинграде наши деды и прадеды стояли насмерть. И хоть вы не увидите ни одной его картины на военную тематику, но зато в его работах вы увидите человека, который прошел через ад. Иначе как объяснить его самозабвенную любовь к родине и своему народу.

К слову, поисковики предлагают проводить встречи родных и земляков участников Сталинградской битвы именно в этом музее.

"Это было бы очень правильно. Искусство всегда должно побеждать смерть! Мы надеемся, что потомки участников Сталинградской битвы услышат наше предложение и мы сможем встретиться", - говорят поисковики.