Самое мощное время для загадывания желаний. Гороскоп с 5 по 11 февраля

Вот и приближается год Зелёного Деревянного Дракона. Он наступит на предстоящей неделе 10 февраля в день Новолуния. До этого момента Луна будет убывать, располагая к завершению уже начатых дел. В течение недели придерживайтесь проверенной тактики в решении дел. Смелые эксперименты, особенно в середине недели, могут оказаться безрассудными и опасными. Перед восточным Новым годом постарайтесь раздать долги, завершить дела, дабы Год Дракона встретить без обременений. А в субботу, 10 февраля, Новолуние, которое состоится в 4 часа 59 минут утра бишкекского времени (1 час 59 минут московского времени). С этого момента и вступает в свои права Зелёный Деревянный Дракон. Время строить планы, мечтать, загадывать желания. Самое мощное время для загадывания желаний, построения целей на год Дракона. Воскресенье располагает к душевным встречам, свиданиям, отдыху на природе.

Овен – в работе и бизнесе придерживайтесь намеченных планов. Инициативы различных знакомых могут дорого вам обойтись, а попытка настоять на своём в разговоре с влиятельными людьми, способна привести к конфликту. Полезно заняться саморазвитием, а также выстраиванием новых дружеских и деловых связей. Не спеша с тратами денег, вы сумеете преподнести свои идеи, так что они убедят новых знакомых и в скопом времени их удастся воплотить в жизнь.

Телец – события будут идти своим чередом. Поддержка сослуживцев и знакомых укрепит позиции на работе, известия издалека пойдут на пользу не только не делам, но и учёбе. Поездки порадуют впечатлениями, и конкретными результатами, если это они сугубо деловые. Выбить из колеи может эмоциональный конфликт с руководством. Резкие заявления, споры могут усложнить дальнейшее взаимодействие. Не теряя самообладания, расскажите о своих требованиях спокойным тоном, а далее все решить время.

Близнецы – поделившись своим мнением с друзьями или соседями, вы можете нажить себе врагов, сами того не подозревая. Возможно вы нелестно отзовётесь об их хорошем знакомом или родственнике. Поправлять преподавателей не желательно, даже если это сделано из лучших побуждений. Добросовестно выполняя возложенную на вас работу, вы сохраните нервы и отношения. Хорошее качество работы отметят и отблагодарят. Возможно пополнение казны, а также получение новых заданий или заказов.

Рак – приберегите деньги, пока они у вас есть. Покупки, коммерческие начинания, а также потери денег могут истощить вашу казну. Стоит повысить и меры безопасности. Жулики могут воспользоваться вашей рассеянностью, прихватив с собой то, что плохо лежит. Проверенные годами люди предупредят о возможных проблемах, заметив в вашем окружении ненадёжных людей. Придерживаясь общества давних друзей и деловых партнёров, а также домочадцев вы обойдёте стороной неприятности.

Лев – не имеет смысла спорить с руководством и влиятельными людьми. Разговор может выйти из под контроля, в результате чего они могут пересмотреть условия сотрудничества. Перспектива новых предложений также слишком преувеличена. Используя уже созданные доверенности и ресурсы, вы сумеете укрепить профессиональное положение, стабильность бизнеса и увеличить доходы. Инвестиции в уже созданные проекты оправдают себя. .

Дева – постоянно кто-то может отвлекать по пустякам, что может вредить как домашним делам, так и профессиональной работе. Ввиду возникшего аврал важное может упускаться из виду, а ошибки заставят переделывать сделанное. Прислушивайтесь к людям, которых вы давно знаете, и придерживайтесь намеченных планов. Благодаря заранее продуманной стратегии, вы сумеете достичь желаемых результатов. Поднимут настроение свидания и вечеринки, в том числе по случаю наступления Года Дракона.

Весы – разочаровавшись в любимом человеке и домочадцах, вы отправитесь на поиски личного счастья. Недоброжелатели воспользуются вашей слабостью и попытаются навязать свой стиль жизни. Калейдоскоп развлечений, совместных деловых начинаний продолжится до первой проблемы, когда новые знакомые разбегутся, возложив на вас все проблемы. Подберите лучше нужные слова и помиритесь с близкими людьми. Вместе вы сможете преодолеть проблемы, а также совершить выгодные покупки.

Скорпион – удачное стечение обстоятельств позволит реализовать важные планы. Поддержка друзей и давних деловых партнёров окажется неоценимой, благодаря чему удастся заключить долгожданные договора, а также устроить досуг. Свидания вернут в вашу жизнь чувства и романтику. Лишь обсуждение бытовых вопросов может усложнять жизнь. Ссора с домочадцами из-за мелочей может вскрыть целый ворох нерешённых проблем.

Стрелец – появится возможность заняться рутинными домашними делами, до которых постоянно не доходили руки, а также своим здоровьем. Вы без особого труда справитесь с делами, дабы год Дракона начать без груза давних забот. Удастся поправить здоровье. Хаос могут создавать незапланированные поездки и встречи. Сталкиваясь с необязательностью других людей, вы можете изрядно поволноваться и потрепать себе нервы.

Козерог – приглашение на вечеринку будет заманчивым, а потому вы без долгих раздумий согласитесь принять участие, что вместе с покупками и коммерческими начинаниями, опустошит вашу казну. Устояв перед очередными искушениями, вы не только сохраните деньги, но и повысите свою самооценку. Давние знакомые или пожилые родственники, с которыми вы неожиданно встретитесь, заметят перемены к лучшему и предложат участие в действительно выгодном деле.

Водолей – самое время решать финансовые вопросы, создавать дополнительные источники доходов и совершать значимые покупки, в том числе недвижимости. Вы сможете максимально эффективно распорядиться финансовыми ресурсами. Обратите также внимание на здоровье и не перегружайте себя поездками. Обсуждение спорных вопросов в доме также стоит отложить. Неожиданно резкая реакция домочадцев может привести обсуждение к конфликтам.

Рыбы – придерживайтесь своих планов и постепенно их претворяйте в жизнь. Многие вопросы будут медленно, но решаться, а общение с давними друзьями вселит уверенность в себе. Намеченные давно встречи и поездки сложатся удачно, чего не скажешь о незапланированных, которые ворвутся в вагу жизнь вместе с тревожными новостями. Преодолев тревоги, не поддавшись панике и эмоциональному давлению, вы сохраните плавное течение жизни.

Астролог Андрей Рязанцев