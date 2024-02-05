Погода
$ 89.01 - 89.72
€ 95.97 - 96.97

МЧС: Для устранения последствий аварии на ТЭЦ привлечены 991 сотрудника

161  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Для оперативного устранения последствий аварии привлечены всего 991 сотрудника, а также задействованы 23 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

- из них, 81 спасателя и 8 единиц спецтехники, 2 мотопомпа, дрон, 2 обогревателя и 10 палаток для обогрева от МЧС

- в настоящее время сотрудники МЧС ведут ремонтно-восстановительные работы:

- сотрудники МЧС утепляют здание ТЭЦ. Для этого выделено 50 000 м² полиэтиленовых плёнок;

- на территории ТЭЦ для сотрудников установлены 4 палатки, дополнительно также подготовлены ещё 10 палаток для обогрева ;

На месте работают 991 сотрудников. Из них:

- 490 сотрудников ТЭЦ и энергокомпании Министерства Энергетики;

- 393 строителей и специалисты Госстроя;

- 15 сотрудников МВД;

- 12 сотрудников мэрии г. Бишкек и 15 единиц спецтехники.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435150
Теги:
МЧС, ТЭЦ, Бишкек, авария
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  