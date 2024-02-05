МЧС: Для устранения последствий аварии на ТЭЦ привлечены 991 сотрудника

Для оперативного устранения последствий аварии привлечены всего 991 сотрудника, а также задействованы 23 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
- из них, 81 спасателя и 8 единиц спецтехники, 2 мотопомпа, дрон, 2 обогревателя и 10 палаток для обогрева от МЧС
- в настоящее время сотрудники МЧС ведут ремонтно-восстановительные работы:
- сотрудники МЧС утепляют здание ТЭЦ. Для этого выделено 50 000 м² полиэтиленовых плёнок;
- на территории ТЭЦ для сотрудников установлены 4 палатки, дополнительно также подготовлены ещё 10 палаток для обогрева ;
На месте работают 991 сотрудников. Из них:
- 490 сотрудников ТЭЦ и энергокомпании Министерства Энергетики;
- 393 строителей и специалисты Госстроя;
- 15 сотрудников МВД;
- 12 сотрудников мэрии г. Бишкек и 15 единиц спецтехники.