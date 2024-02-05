МЧС: Для устранения последствий аварии на ТЭЦ привлечены 991 сотрудника

Для оперативного устранения последствий аварии привлечены всего 991 сотрудника, а также задействованы 23 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

- из них, 81 спасателя и 8 единиц спецтехники, 2 мотопомпа, дрон, 2 обогревателя и 10 палаток для обогрева от МЧС

- в настоящее время сотрудники МЧС ведут ремонтно-восстановительные работы:

- сотрудники МЧС утепляют здание ТЭЦ. Для этого выделено 50 000 м² полиэтиленовых плёнок;

- на территории ТЭЦ для сотрудников установлены 4 палатки, дополнительно также подготовлены ещё 10 палаток для обогрева ;

На месте работают 991 сотрудников. Из них:

- 490 сотрудников ТЭЦ и энергокомпании Министерства Энергетики;

- 393 строителей и специалисты Госстроя;

- 15 сотрудников МВД;

- 12 сотрудников мэрии г. Бишкек и 15 единиц спецтехники.