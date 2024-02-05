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Установлены минимальные цены на водку в Кыргызстане

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В Кыргызстане начало действовать государственное регулирование цен на водку. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на информационно-правовом портале "Токтом".

Минимальная оптово-отпускная цена на водку местного производства составляет 156 сомов за 0,5 литра готовой продукции.

Минимальная розничная цена на импортную водку, реализуемую на территории КР, – 158 сомов за 0,5 литра готовой продукции.

Эти же минимальные цены должны действовать при проведении рекламных акций, маркетинговых и иных мероприятий, выплате премий (в том числе при достижении покупателем определенного уровня товарооборота).

При оптовой и розничной реализации водки, разлитой в потребительскую тару иной емкости (не 0,5 литра), стоимость рассчитывается пропорционально цене, установленной за 0,5 литра.

Предприятиям, производящим алкогольную продукцию, рекомендовано рассмотреть возможность открытия фирменных торговых точек.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/435154
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