В Бишкеке продолжается демонтаж по улице Кулиева

В Бишкеке проводится демонтаж объекта облегченного типа, расположенного на пересечении ул. Токтогула и Кулиева. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на месте работают сотрудники управления совместно с сотрудниками муниципальной администрации по Ленинскому району и МП "Тазалык".

Так, будет демонтировано 24 павильона, освобожденная площадь составит 1134 кв.м муниципальной территории.

Решением комиссии по предоставлению прав на земельные участки города Бишкек от 2 сентября 2015 года, ОсОО "Бейкут" продлено право временного пользования земельным участком площадью 0,1134 га под благоустройство с условием обеспечения и сохранения технологического проезда, а также технической очистки р. Ала-Арча, однако на сегодняшний день не выполнено требование договора.

Ранее 19 января 2024 года со стороны управления выдано уведомление об освобождении муниципальной территории.