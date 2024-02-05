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Топографы согласовали 3,71 км госграницы Кыргызстана и Таджикистана

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Топографические рабочие группы согласовали 3,71 км кыргызско-таджикской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в соответствии с достигнутой договоренностью в период с 30 января по 5 февраля в городе Баткен Баткенской области состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

На данной встрече топографические рабочие группы согласовали 3,71 км кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан. По итогам встречи подписан соответствующий протокол.


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URL: https://www.vb.kg/435158
Теги:
Баткенская область, Таджикистан, Кыргызстан, границы
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