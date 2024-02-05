В Бишкеке служебная собака во время спецоперации обнаружила марихуану

В Бишкеке служебная собака по кличке "Афур" во время спецоперации обнаружила марихуану. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, был задержан гражданин подозреваемый в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта, установлено, что гражданин К.Т. 1965 года рождения, наладил устойчивый канал сбыта наркотических средств на территории г.Бишкек и Чуйской области.

При проведении обысковых мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки по месту жительства подозреваемого лица было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом конопли, вес которого в упакованном и опечатанном виде составил 2 килограмма 700 грамм. Согласно заключению экспертизы, оно является наркотическим средством "марихуана". Подозреваемый был помещен в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.