Погода
$ 89.01 - 89.72
€ 95.97 - 96.97

В Бишкеке служебная собака во время спецоперации обнаружила марихуану

344  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке служебная собака по кличке "Афур" во время спецоперации обнаружила марихуану. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, был задержан гражданин подозреваемый в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта, установлено, что гражданин К.Т. 1965 года рождения, наладил устойчивый канал сбыта наркотических средств на территории г.Бишкек и Чуйской области.

При проведении обысковых мероприятий с использованием служебно-розыскной собаки по месту жительства подозреваемого лица было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения со специфическим запахом конопли, вес которого в упакованном и опечатанном виде составил 2 килограмма 700 грамм. Согласно заключению экспертизы, оно является наркотическим средством "марихуана". Подозреваемый был помещен в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435159
Теги:
задержание, наркотики, собаки, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  