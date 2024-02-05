"Авария на ТЭЦ Бишкека показала влияние президента во внешней политике"

Экс-депутат ЖК Оскон Жээнбаев часто высказывает свои мнения относительно социальной и политической ситуации в стране. Вот и на этот раз он поделился своим мнением относительно аварии на Бишкекской ТЭЦ.

По его словам, сейчас завелось много экспертов, которые даже не зная темы, дают свои советы, но мало кто из них обратил внимание на реакцию людей и действия властей.

- Мне хочется отметить те вещи, на которые я обратил внимание. Это прежде всего мощь государства, рост уровня мышления народа и уважение глав соседних государств к Кыргызстану. Давайте подробно объясню.

Как только на Бишкекской ТЭЦ случилась авария, президент на месте ознакомился с ситуацией и дал поручения. При ликвидации последствий случившегося правительство координировало соответствующие службы и организовывало последовательный ход работ. Мы увидели преимущества закупленной новой техники. Это способствовало быстрой очистке и ускорению восстановительных работ. В результате мы за короткое время вышли из ситуации. Это свидетельство того, что государство стало мощным.

В 2018 году, когда произошла авария на ТЭЦ, координации не было, информация была закрыта, и государство было в растерянности, не зная, что делать. В Бишкеке в целях спасения людей от холода в некоторых районах города были установлены палатки, внутри которых были установлены обогреватели – и на этом все, никаких видимых работ не было сделано.

На этот раз организационные работы проведены оперативно. Люди также поддерживали усилия властей и относились к временным трудностям с должным пониманием и терпимостью. Это признак того, что уровень осведомленности, мышления людей повышается. Беда приходит неожиданно, откуда не ждешь. Разве непредвиденные обстоятельства не случаются даже в развитой Японии?

Вы отметили отношение других государств к Кыргызстану?

- Да, в связи с Бишкекской аварией россияне, узбеки, казахи и туркмены сразу выразили обеспокоенность. Узбеки и туркмены отправили свою помощь в виде газа в качестве гуманитарной помощи. Казахи предложили электричество, россияне намерены предоставить дополнительную помощь. Дружественные и соседние страны выразили свое сочувствие и солидарность. Это свидетельствует о высоком уровне внешней политики, авторитете Кыргызстана. Я бы сказал, что среди руководителей соседних стран – показатель уважения к нашему президенту. Вот это все я заметил после аварии на Бишкекской ТЭЦ.