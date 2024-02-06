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В КР за 3 года использующих ККМ предпринимателей увеличилось в 4 раза

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На сегодня в стране успешно применяют 75 тысzx 695 контрольно-кассовых машин. Это число увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Государственная налоговая служба проводит системную работу по внедрению ККМ по всей стране.

Создан реестр, включающий 33 модели ККМ, а также заключены соглашения о взаимодействии с 26 центрами технического обслуживания.

В рамках этих мер проводится совместная работа с центрами технического обслуживания для снижения рыночных цен на ККМ и предоставления предпринимателям возможности приобретения их в рассрочку.


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URL: https://www.vb.kg/435166
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан
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