ПМЖ в Венгрии через инвестиции - процесс получения, преимущества и варианты

Планируя переезд в другую страну, необходимо выбрать направление для релокации, оптимальную программу, проанализировать условия получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства. Из всех европейских стран заявители нередко обращают внимание на Венгрию. Это живописное, колоритное государство с высоким уровнем инфраструктуры и экономики. Получить здесь ВНЖ, а затем и ПМЖ можно несколькими путями. Самый рентабельный из них – на основе взноса в экономику.
Статус постоянного жителя Венгрии доступен только после проживания на территории страны со статусом ВНЖ от 3 лет. С 2013 г. в стране работал проект по выдаче ПМЖ за инвестиции (детальнее о вариантах - на immigrantinvest.com), но в 2017 г. его закрыли. Однако, как сообщает Злата Эрлах (эксперт по экономической иммиграции из агентства "Иммигрант Инвест"), в конце 2023 г. было объявлено, что в 2024 г. выдача инвестиционного ВНЖ и ПМЖ на его основании возобновляется.
По новому проекту Guest Investor Program участники сначала на 2 года получают визу приглашенного инвестора, а затем - ВНЖ. Вариантов инвестирования будет три, два первых из них возвратны через 5 лет:
Единой заявкой ВНЖ может быть оформлен супругам, детям до 18 лет, родителям. Больше информации о программе, а также о точной дате запуска будет известно в ближайшее время.
Срок действия инвестиционного ВНЖ – 10 лет, затем статус можно будет продлить еще на такой же срок. ПМЖ можно запрашивать уже через 3 года после выдачи ВНЖ. Основные условия для получения ПМЖ:
После 8-летнего проживания в стране, резиденты могут запрашивать гражданство. Для этого заявители сдают экзамен на знание языка и основ Конституции. Отказ от имеющегося гражданства при этом не понадобится.
Инвесторов Венгрия привлекает многими факторами, в том числе – быстрым сроком выдачи ПМЖ. Так, в Италии, Испании, Греции нужно прожить в стране не менее 5 лет, прежде чем появляется право на статус постоянного жителя. С ПМЖ Венгрии за инвестиции становится реальным:
ПМЖ выдается на всю жизнь (нужно лишь обновлять карту 1 раз в 5 лет). Постоянное место жительства в Венгрии – сильный статус, с которым можно строить бизнес и реализовывать другие планы в стабильном европейском государстве.