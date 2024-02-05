ПМЖ в Венгрии через инвестиции - процесс получения, преимущества и варианты

Планируя переезд в другую страну, необходимо выбрать направление для релокации, оптимальную программу, проанализировать условия получения ВНЖ, ПМЖ и гражданства. Из всех европейских стран заявители нередко обращают внимание на Венгрию. Это живописное, колоритное государство с высоким уровнем инфраструктуры и экономики. Получить здесь ВНЖ, а затем и ПМЖ можно несколькими путями. Самый рентабельный из них – на основе взноса в экономику.

Инвестиционный ПМЖ: актуальная программа

Статус постоянного жителя Венгрии доступен только после проживания на территории страны со статусом ВНЖ от 3 лет. С 2013 г. в стране работал проект по выдаче ПМЖ за инвестиции (детальнее о вариантах - на immigrantinvest.com), но в 2017 г. его закрыли. Однако, как сообщает Злата Эрлах (эксперт по экономической иммиграции из агентства "Иммигрант Инвест"), в конце 2023 г. было объявлено, что в 2024 г. выдача инвестиционного ВНЖ и ПМЖ на его основании возобновляется.

По новому проекту Guest Investor Program участники сначала на 2 года получают визу приглашенного инвестора, а затем - ВНЖ. Вариантов инвестирования будет три, два первых из них возвратны через 5 лет:

Вложение в жилую недвижимость от €500000. Покупка сертификатов инвестфондов недвижимости на €250000. Перечисления в фонды поддержки венгерских ВУЗов от €1 млн.

Единой заявкой ВНЖ может быть оформлен супругам, детям до 18 лет, родителям. Больше информации о программе, а также о точной дате запуска будет известно в ближайшее время.

Требования к выдаче ПМЖ

Срок действия инвестиционного ВНЖ – 10 лет, затем статус можно будет продлить еще на такой же срок. ПМЖ можно запрашивать уже через 3 года после выдачи ВНЖ. Основные условия для получения ПМЖ:

Предварительное пребывание в стране от 183 дней в году. Наличие финансов для проживания в Венгрии. Действующий медицинский полис. Отсутствие конфликтов с законом.

После 8-летнего проживания в стране, резиденты могут запрашивать гражданство. Для этого заявители сдают экзамен на знание языка и основ Конституции. Отказ от имеющегося гражданства при этом не понадобится.

Преимущества инвестиционного ПМЖ в Венгрии

Инвесторов Венгрия привлекает многими факторами, в том числе – быстрым сроком выдачи ПМЖ. Так, в Италии, Испании, Греции нужно прожить в стране не менее 5 лет, прежде чем появляется право на статус постоянного жителя. С ПМЖ Венгрии за инвестиции становится реальным:

Пребывать в странах Шенгена до 90 дней из 180 без виз. Обладателям ПМЖ за инвестиции больше не нужно оформлять Шенгенскую визу. Работать и открывать компании на территории Венгрии. Эта возможность предоставляется инвесторам уже на этапе ВНЖ (в отличие от других программ, например, для финансово независимых). Оптимизировать налоги. Подоходный равен 15%, на прибыль у компаний – 9%. Это очень лояльные ставки для Европы. Совершать любые сделки с недвижимостью, за исключением программных объектов. Даже дом/квартиру, приобретенную для ВНЖ/ПМЖ, через 5 лет можно будет выгодно продать, так как венгерская недвижимость дорожает примерно на 14% в год. Пользоваться продуктами венгерских и европейских банков. Можно брать кредиты, открывать счета, совершать транзакции во всех мировых валютах. Лечиться в государственных и частных клиниках страны, обучаться в школах, ВУЗах Венгрии, 31 из которых по рейтингу QS World University Rankings входят в топ высших учебных заведений мира.

ПМЖ выдается на всю жизнь (нужно лишь обновлять карту 1 раз в 5 лет). Постоянное место жительства в Венгрии – сильный статус, с которым можно строить бизнес и реализовывать другие планы в стабильном европейском государстве.