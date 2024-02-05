Кыргызский эксперт о перспективах Азербайджана перед выборами 7 февраля

Буквально через день, 7 февраля 2024 года, в Азербайджане состоятся президентские выборы. Они должны были состояться в 2025 году, но были перенесены в связи с изменением статуса Нагорного Карабаха, который многие годы был неподконтрольным Баку. Баку и Бишкек имеют не только давние партнерские и союзнические отношения, но и состоят в Организации тюркских государств (ОТГ). Поэтому, для КР важна дальнейшая стабильность и процветание этого государства.

Кто сразится за пост главы государства и на кого делают ставки, рассказал в интервью Абульфазу Бабазаде и изданию "Бакинский рабочий" наш кыргызский эксперт, начальник отдела анализа и планирования одного из банков Кыргызстана, экономист Марат Мусуралиев:

- Господин Мусуралиев, считанные дни разделяют нас от внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Как вы думаете, какое значение для страны имеют президентские выборы? Каково значение этих выборов для Азербайджана, для его будущего?

- Как внешний наблюдатель, могу отметить, что со стороны Азербайджан выглядит стабильным государством, сумевшим восстановить свою территориальную целостность не только в результате Отечественной войны 2020 года, но и последующей грамотно выстроенной политики сочетания дипломатических и военных инструментов на протяжении 2020-2023 годов. Выборы в стране, полагаю, послужат дальнейшей стабилизации. В большинстве стран выборы, как правило, могут временно создавать ситуацию состязательности между кандидатами, но к этому следует относиться с пониманием, как к неизбежным издержкам демократических процедур голосования.

- Впервые Азербайджан идет на президентские выборы как государство, полностью восстановившее свою территориальную целостность и суверенитет. Это первый случай в истории независимого Азербайджана. В связи с этим, по вашему мнению, насколько судьбоносными они станут для Азербайджана?

- Это принципиально важно, что в голосовании будут участвовать избиратели, проживающие практически на всей территории страны, что лишь повысит уровень легитимности проводимых выборов и их будущих результатов. Да, еще не все беженцы вернулись на свои освобожденные территории, так как продолжаются мероприятия по их разминированию и восстановлению инфраструктуры в деоккупированных регионах страны. Но это уже проблемы растущего государства и это не может не радовать.

- Ваши пожелания Азербайджану и азербайджанскому народу в день выборов. Какими вы видите перспективы?

- Желаю братскому тюркскому народу Азербайджана провести выборы, чтобы определить свое будущее на ближайшие годы. А перспективы у вашей страны действительно очень благоприятные:

- на деоккупированных территориях продолжаются процессы восстановления и их экономический потенциал возвращается в общий ВВП страны;

- прокладка в освобожденные регионы всех видов коммуникаций позволит не только восстановить их экономики, но и создаст предпосылки для реализации транзитного потенциала Азербайджана по перевозке грузов между Азией и Европой через Южный Кавказ. Это беспроигрышный проект, который позволит не только увеличить доходы республики, но и диверсифицировать ее экономику;

- отдельные перспективы ожидают Азербайджан от готовности Евросоюза увеличить импорт углеводородов из Южного Кавказа и закаспийских регионов Центральной Азии.

Да, есть естественные сложности гидрологического характера из-за недостаточной глубины казахстанского сектора Каспийского моря, но это решаемые проблемы. Например, Казахстан намерен увеличить добычу и экспорт своей нефти с текущих 80-85 млн тонн в год до 130 млн тонн ежегодно в предстоящие 12-15 лет. При успешном разрешении задачи по транспортировке этой нефти через Каспий увеличится загрузка трубопровода БТД с нынешних

28-29 млн тонн до проектных 50 млн ежегодно. А это уже другая более интересная для экономики страны ситуация, когда Азербайджан станет не только поставщиком, но и, подобно Грузии и Турции, транзитером углеводородов.

Есть проекты и по транзиту природного газа через Азербайджан из Туркменистана, который по его запасам находится на 4-м месте в мире, уступая лишь России, Ирану и Катару. Да, задачи непростые, но по ним надо работать;

- нельзя обойти вниманием также проект "зеленого" энергетического коридора Черное море-Каспий. Подключение к нему вслед за Азербайджаном еще и Казахстана и Узбекистана создает предпосылки по увеличению мощности для транспортировки "зеленой" электроэнергии в Европу. К востоку от Каспия есть огромные пустынные площади, среди которых специалисты по солнечной и ветровой энергетике могут подобрать наиболее перспективные места для установки солнечных батарей и ветроэлектростанций.

При этом как специалист по инвестпроектам могу отметить, что страны ЕС с их более высоким уровнем платежеспособности станут перспективным рынком сбыта электроэнергии на первые 5-8 лет. А далее, по мере снижения расходов на амортизацию и выплату процентов по инвестиционным кредитам, себестоимость производимой солнечной и ветровой электроэнергии снизится, и она станет доступной по цене для самих стран ЦА и Южного Кавказа".