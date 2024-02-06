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Президент пояснил, почему проводятся бесплатные операции по пересадке почки

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В Кыргызстане будут бесплатно проводить операции по трансплантации почек по поручению президента Садыра Жапарова. В интервью агентству "Кабар" глава государства рассказал, как будет идти работа, есть ли у государства средства на проведение бесплатной операции каждому пациенту и об условиях.

По словам президента, в Кыргызстане начали проводить операции по пересадке почек, и на сегодня более 2500 граждан получают услуги гемодиализа. На данный момент из них 50 пациентов нашли донора, прошли полное медицинское обследование, и началась подготовка к трансплантации почки.

Первая бесплатная операция по трансплантации почек прошла успешно.

"Ежедневно работают две медицинские бригады, и в день возможно проведение 2-3 операций по пересадке почек. Даст Бог, пересадку почки продолжат. Правительство оплатит стоимость трансплантации почки всем нашим гражданам, находящимся на гемодиализе (7-8 тыс. долларов).

Возникает вопрос "Почему?". Мы получаем от этого две выгоды. Каким образом? Сегодня государство тратит 14-15 тыс. долларов в год на каждого нашего гражданина, получающего гемодиализ. Если подсчитать общую сумму, около 3 млрд сомов уходит на 2500 человек.

Поэтому, если государство даст 7-8 тыс. долларов пациентам, которые найдут донора, и если мы продолжим заменять почку и выздоравливать, расходы на них сразу прекратятся. Если мы потратим половину стоимости одного пациента на гемодиализе в течение одного года и заменим почку одного пациента, мы сэкономим половину стоимости и затрат в последующие годы. Если он выйдет из гемодиализа, расходы правительства немедленно прекратятся.

И наша первая выгода – помочь нашим гражданам и заменить им почки. Второе преимущество – мы сэкономим государственные деньги. Есть люди, которые находятся на гемодиализе по 10-15 лет. Представьте, сколько денег будет сэкономлено. Пациентов, находящихся на гемодиализе, станет меньше.

Аналогично комиссия за операцию в других зарубежных странах составляет от 25 тыс. до 50 тыс. долларов. Я знаю это, потому что испытал это на себе. Если вы помните, я вам рассказывал, что в 2014-2015 годах я отвез своего брата Дөөлөта в одну из зарубежных стран и сделал ему операцию на почке. На операцию мы тогда дали 45 тыс. долларов. Стоимость проезда, послеоперационных реабилитационных процедур на все это ушло 70 тыс. долларов. Не у всех граждан, которые получают услуги гемодиализа, есть такие возможности, поэтому помогаем", - сказал он.

Пациент, как рассказал президент, сам находит донора. Это близкие родственники, такие как младшие братья, дяди, сестры и, самое главное, генетическое совпадение.

"Сами пациенты это хорошо знают. Недавно я подписал закон, который позволяет расширить список потенциальных доноров. После того, как донор найден, и пациент, и донор проходят соответствующие анализы, полное медицинское обследование и готовятся к операции", - добавил он.

По всем вопросам о дальнейших процедурах можно обратиться в Министерство здравоохранения", заключил Садыр Жапаров.

Источник: zdorovie.akipress.org


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URL: https://www.vb.kg/435176
Теги:
операция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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