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В Бишкек из Москвы доставлены 5 несовершеннолетних кыргызстанцев

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В Бишкек из Москвы доставлены 5 несовершеннолетних граждан Кыргызстана, оставшихся на без попечения родителей или законных представителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, сотрудники Центра по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД встретили несовершеннолетних граждан, прибывших рейсом Москва – Бишкек.

"Все они содержались в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Москве. Доставление детей авиарейсом организовано со стороны ЦВСНП ГУ МВД РФ.

Необходимо отметить, что несовершеннолетние граждане остались на территории России без попечения родителей или законных представителей.

С возвращенными несовершеннолетними проведена работа по установлению условий жизни и воспитания в семье, выяснялись причины пребывания на территории другого государства. После проведенной профилактической и воспитательной работы, дети будут переданы прибывшими за ними близкими родственниками".


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URL: https://www.vb.kg/435179
Теги:
дети, Москва, Кыргызстан, МВД
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