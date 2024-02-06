"В рамках ГЧП начинается строительство объездной дороги вокруг Узгена"

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства объездной автомобильной дороги вокруг города Узген.

Глава Кабмина подчеркнул, что проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства во исполнение

Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству и обслуживанию объездной автомобильной дороги вокруг города Узген Ошской области Кыргызской Республики".

Акылбек Жапаров подчеркнул важность проведения качественных строительных работ и завершения объекта в установленный срок.

В настоящее время наблюдается большая загруженность автомобильной дороги из Бишкека в Ош. Новая объездная дорога позволит в значительной мере снизить интенсивность движения и пробок, а также позволит повысить безопасность дорожного движения.

Протяженность автодороги - 14 км. Проект также предусматривает строительство нескольких мостов и подземных переходов. Планируется завершить строительные работы к концу 2024 года.

Кроме того, Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства дамбы на реке Кара-Дарья в Узгенском районе. Сметная стоимость проекта - 731 млн сомов. Протяженность дамбы - 4551 м. Завершение строительства ожидается в марте 2024 года.

На территории близлежащих сельских округов Баш-Добо и Кароол планируется проектирование современных жилых комплексов.

Глава Кабмина поручил подготовить качественный проект по строительству данных комплексов.