Погода
$ 89.36 - 89.72
€ 95.97 - 96.97

"В рамках ГЧП начинается строительство объездной дороги вокруг Узгена"

240  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства объездной автомобильной дороги вокруг города Узген.

Глава Кабмина подчеркнул, что проект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства во исполнение

Указа Президента Кыргызской Республики "О реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству и обслуживанию объездной автомобильной дороги вокруг города Узген Ошской области Кыргызской Республики".

Акылбек Жапаров подчеркнул важность проведения качественных строительных работ и завершения объекта в установленный срок.

В настоящее время наблюдается большая загруженность автомобильной дороги из Бишкека в Ош. Новая объездная дорога позволит в значительной мере снизить интенсивность движения и пробок, а также позволит повысить безопасность дорожного движения.

Протяженность автодороги - 14 км. Проект также предусматривает строительство нескольких мостов и подземных переходов. Планируется завершить строительные работы к концу 2024 года.

Кроме того, Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом строительства дамбы на реке Кара-Дарья в Узгенском районе. Сметная стоимость проекта - 731 млн сомов. Протяженность дамбы - 4551 м. Завершение строительства ожидается в марте 2024 года.

На территории близлежащих сельских округов Баш-Добо и Кароол планируется проектирование современных жилых комплексов.

Глава Кабмина поручил подготовить качественный проект по строительству данных комплексов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435181
Теги:
Акылбек Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  