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В доме у владельца ТРК "Болот" нашли оружие и боеприпасы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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У владельца торгово-рыночного комплекса (ТРК) "Болот" выявлены незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"2 февраля 2024 года ГКНБ Кыргызской Республики в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.209 ч.2 "Мошенничество" УК КР проведен обыск в доме владельца торгово-рыночного комплекса (ТРК) "Болот" в Кочкорском районе Нарынской области - бывшего депутата Кочкорского айылного кенеша Б.Б.

В ходе обыска по месту жительства Б.Б. изъяты, в т.ч. самозарядное ружье марки MP-155, патроны к нему, а также боевой патрон, предварительно калибра 5х45 от автомата Калашникова. Изъяты соответствующие документы, касающиеся деятельности ТРК "Болот".

Также, изъяты два удостоверения сотрудника МВД КР и одно удостоверение депутата Кочкорского айылного кенеша, оформленные на имя Б.Б. Одновременно с указанными, изъят технический паспорт автомашины марки "Тойота ленд крузер" 2006 г.в, зарегистрированной на МВД КР

Следует отметить, что в январе 2024 года в ходе проведения мероприятий, направленных на оказание содействия соответствующим госорганам в создании благоприятных условий субъектам предпринимательства в торгово-рыночных комплексах, были выявлены факты мошенничества со стороны администрации ТРК "Болот".

При этом, было установлено, что Б.Б. без заключения договора купли-продажи и иных правоустанавливающих документов продавал предпринимателям торговые места (¼ часть 40 тонного контейнера, площадью около 7,5 м²) от 70 тыс. до 130 тыс. сомов.

Несмотря на продажу торговых мест, Б.Б. под предлогом нахождения в его распоряжении земельных участков всего рынка, продолжал собирать сумму арендной платы аналогично установленную предпринимателям, не приобретавшим контейнеры (торговые места).

Кроме того, Б.Б. в случаях простоя работы отдельных контейнеров по каким-либо обстоятельствам, продолжал начисление предпринимателям арендной платы. В последующем, Б.Б. под предлогом накопления долга за арендоплаты, отбирал у предпринимателей контейнеры и самовольно перепродавал, либо сдавал их в аренду другим лицам, игнорируя факты оплаты торговцами денежных средств за покупки указанных торговых точек. В результате, бывшие владельцы торговых мест лишились контейнеров, а также возможности получения денежных средств в качестве компенсаций.

На просьбу предпринимателей к администрации рынка заключить договор купли-продажи или вернуть вложенные денежные средства Б.Б. реагировал агрессивно с угрозами. В указанных торговых комплексах не были созданы условия, необходимые для нормальной работы предпринимателей. Определенные ремонтные работы в ТРК осуществлялись исключительно за счет дополнительно выделяемых средств предпринимателей.

Проводятся соответствующие следственно- оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/435182
Теги:
ГКНБ, Нарынская область, оружие, рынок, Кыргызстан
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