В Бишкеке выявлены водители, отключившие GPS-трекеры

Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" выявило водителей, которые самостоятельно отключали GPS-трекеры автобусов.

Таким образом, 13 водителям, не соблюдавшим правила объявлены выговоры.

Отметим, ранее со стороны пассажиров поступали обращения из мобильного приложения "Мой город" о том, что на некоторых маршрутах не видно автобусов.

Такие проверки будут проводиться на постоянной основе. К водителям, не соблюдающим правила и отключающим GPS-трекеры самостоятельно будут применяться строгие меры вплоть до увольнения.