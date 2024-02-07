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В Бишкеке выявлены водители, отключившие GPS-трекеры

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Муниципальное предприятие "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" выявило водителей, которые самостоятельно отключали GPS-трекеры автобусов.

Таким образом, 13 водителям, не соблюдавшим правила объявлены выговоры.

Отметим, ранее со стороны пассажиров поступали обращения из мобильного приложения "Мой город" о том, что на некоторых маршрутах не видно автобусов.

Такие проверки будут проводиться на постоянной основе. К водителям, не соблюдающим правила и отключающим GPS-трекеры самостоятельно будут применяться строгие меры вплоть до увольнения.


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URL: https://www.vb.kg/435185
Теги:
Бишкек, общественный транспорт
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