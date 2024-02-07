В Узбекистане наблюдается рост цен на лук: грозит ли дефицит странам ЦА

По информации аналитиков EastFruit, в Узбекистане в течение последних двух недель отмечается тенденция незначительного восстановления оптовых цен на лук. В частности, с середины января 2024 года цены на лук уже выросли на 28% или 4 цента США за кг.

Данный рост является незначительным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года лук стал заметно дешевле – на 4 раза, согласно отчету аналитиков.

Основным фактором, спровоцировавшим подъем цен, стало увеличение объемов экспорта узбекистанского лука на рынки стран Евросоюза. В частности, в Польше заметен значительный объем узбекистанского лука на оптовых рынках, что снижает вероятность роста цен на данный продукт в этой стране.

Разница в оптовых ценах на лук между рынком Польши и рынком Узбекистана в настоящее время недостаточно высокая, чтобы покрыть затраты на экспорт продукции. Однако, по словам участников рынка, субсидии государства на транспортировку продукции помогают решить эту проблему.

Платформа EastFruit отмечает, что Узбекистан занимает одно из ведущих мест среди мировых экспортеров свежего лука, с ежегодным объемом экспорта от 200 до 250 тысяч тонн. Предполагается, что в текущем сезоне (2023/24 годы) экспорт лука из Узбекистана достигнет рекордной отметки в 300 тысяч тонн.

Источник: ВЭС24