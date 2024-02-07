Роковое затишье опустилось на Землю перед аномальными магнитными бурями

Земля пережила удар сильнейшей магнитной бури. Дело в том, что в воскресенье, 4 февраля, пиковое значение ее силы достигло уровня K-index 5. Она продержалась около трех часов. Сейчас же настала фаза спокойствия. Однако она не менее опасна. Чем дольше она тянется, тем более страшными будут последствия.

Солнце накапливает энергию, которая рано или поздно вырвется. Она даже может привести к вспышке класса X – самой мощной, на которую способно Солнце. При этом непонятно, когда ее ждать, ведь ученым сложно предугадать подобные явления заранее. Согласно текущему прогнозу, обстановка будет спокойной до 16 февраля.

Однако ситуация в любой момент может измениться. Особое внимание на это стоит обратить метеочувствительным людям.

Они могут ощущать некоторые признаки недомогания. Больше всего влиянию подвержены пожилые люди от 55 лет и старше. Так что в эти дни стоит отказаться от вредных привычек, питаться здоровой едой и стараться не переутомляться. Можно прогуляться на свежем воздухе и заняться легким фитнесом.

Ученые уже объясняли, что геомагнитные бури могут оказать воздействие на людей. Исследования это подтверждают. Как оказалось, магнитное поле может повлиять в разной мере на работу определенных органов, особенно на сердечно-сосудистую систему.

Магнитные бури также могут замедлить капиллярный кровоток, что может привести к кислородному голоданию тканей и способствовать проблемам с артериальным давлением. Во время солнечных бурь количество инфарктов, гипертонических кризов и инсультов увеличивается.

Что такое магнитная буря? Поток солнечного ветра оказывает влияние на магнитосферу – невидимую оболочку, окружающую Землю и защищающую планету от солнечной радиации. Эти ионизированные частицы непрерывно вылетают из Солнца. Обычно сила давления солнечного ветра и давление магнитной оболочки Земли равны. Однако при возникновении солнечных вспышек скорость солнечного ветра увеличивается – и изменяется баланс давления. Магнитосфера сжимается над Землей, внутри нее происходит изменение величин токов. Эти изменения давления ученые и называют магнитной бурей.

Источник: prufy.ru