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В Чуйской области проходит международный турнир по лыжному спорту

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Полномочный представитель Президента в Чуйской области Канат Джумагазиев торжественно открыл Кубок Азии по лыжному спорту на горнолыжном курорте "Кашкулак", сообщается на странице полпредства.

"Мероприятие организовано Федерацией лыжного спорта Кыргызстана, и в нем приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, соревнующиеся в слаломе, гигантском слаломе и других дисциплинах.

Обращаясь к участникам, полномочный представитель подчеркнул важность горнолыжного спорта в контексте развития туризма в регионе.

В настоящее время в области функционируют 15 горнолыжных курортов, но предвидится их дальнейшее увеличение. Это обусловлено природными особенностями Чуйской области, которые создают благоприятные условия для развития горнолыжной индустрии.

Кроме того, полпред активно привлекает инвесторов с целью создания необходимой инфраструктуры. Его усилия направлены на привлечение средств для развития новых горнолыжных курортов, что содействует не только спортивному потенциалу региона, но и его туристической привлекательности".


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URL: https://www.vb.kg/435195
Теги:
лыжный спорт, Чуйская область
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