Минцифры призывает не доверять посредникам при получении гражданства КР

Департамент регистрации населения при Минцифры Кыргызстана призывает иностранных граждан не поддаваться разного рода обещаниям многочисленных посредников по подготовке документов, справок, платным консультациям по ускорению документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, настоятельно рекомендуется самостоятельно подавать документы в паспортные столы по вопросам гражданства.

Лица, оказывающие консультационные услуги, не влияют на получение гражданства.

На сайте министерства имеется определенный перечень документов, согласно которому подаются документы на гражданство. Документы оформляются сотрудниками ДРН при предъявлении необходимых документов и далее пакет документов проходит соответствующие этапы рассмотрения согласно требованиям законодательства.

Как напоминает ведомство, в случае выявления мошенничества или посреднических схем все материалы будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки, подробнее на сайте.