Погода
$ 89.36 - 89.72
€ 95.97 - 96.97

Минцифры призывает не доверять посредникам при получении гражданства КР

268  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Департамент регистрации населения при Минцифры Кыргызстана призывает иностранных граждан не поддаваться разного рода обещаниям многочисленных посредников по подготовке документов, справок, платным консультациям по ускорению документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, настоятельно рекомендуется самостоятельно подавать документы в паспортные столы по вопросам гражданства.

Лица, оказывающие консультационные услуги, не влияют на получение гражданства.

На сайте министерства имеется определенный перечень документов, согласно которому подаются документы на гражданство. Документы оформляются сотрудниками ДРН при предъявлении необходимых документов и далее пакет документов проходит соответствующие этапы рассмотрения согласно требованиям законодательства.

Как напоминает ведомство, в случае выявления мошенничества или посреднических схем все материалы будут переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки, подробнее на сайте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435199
Теги:
паспорт, гражданство, Кыргызстан, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  