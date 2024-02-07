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В Баткене 30 женщин получили грант и открыли свой бизнес

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- Назгуль Абдыразакова
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30 женщин из приграничных сел Баткенского района прошли специальную подготовку и открыли собственное дело. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента в Баткенской области.

По ее данным, 14 женщин занимаются пошивом одежды, 1 женщина - организацией службы мототакси, 2 женщины - выращиванием малины, 2 женщины открыли продуктовый магазин, 8 женщин занимаются изготовлением кондитерских изделий, 3 женщины - продажей молочной продукции.

Женское предпринимательство поддержано общественным объединением "Баарлашуу, ишеним, укук" (Диалог, доверие, право) и выделен грант в размере 2 миллионов 610 тысяч сомов.

Указанное объединение реализовало данную деятельность в рамках проекта "Женщины за мир". Проект направлен на усиление участия женщин в постконфликтном восстановлении и миростроительстве в приграничных районах Баткенской области."

Цель проекта - повышение экономических возможностей женщин приграничных районов Баткенской области. В рамках проекта проводится обучение женщин лидерству, разработка и запуск бизнес-проектов, а также повышение местных мирных инициатив.


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URL: https://www.vb.kg/435201
Теги:
Баткенская область, предприниматель, женщины
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