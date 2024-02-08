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В этом году в Чуйской области пройдут десять массовых празднеств

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В Чуйской области проводится несколько ежегодных фестивалей, которые вызывают большой интерес у туристов и самих кыргызстанцев. Только на KymyzFest в прошлом году собралось более шести тысяч человек. В этом году планируется провести десять массовых празднеств, в том числе Burana summit в марте, Suusamyr snow зимой, уже традиционный KymyzFest летом, а также фестиваль кулинарии, Mergen fest, музыкальный фестиваль Jailow и другие. Об этом сообщает пресс-служба фонда поддержки развития туризма в КР.

"Сотрудничество в организации и проведении масштабных фестивалей стало основной темой обсуждения на встрече заместителей полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Чуйской области Самата Исманова и Гульмиры Кыштобаевой с исполняющим обязанности президента фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Кылычбеком Рысалиевым и его командой. В числе прочих высказывалось предложение расширить тематику каждого фестиваля за счет познавательных компонентов, а также продвигать интересные для туристов ивенты совместными усилиями.

В фонде отметили, что Чуйская область становится все более интересной для туристов, как внутренних, так и внешних. Происходит это во многом благодаря усилиям областной администрации, которая осознает важность развития туризма в регионе и видит в этом большой потенциал для усиления экономики. В области проводится большая работа по привлечению местных и иностранных гостей, и проведение регулярных фестивалей является еще одним ярким примером успешности этой деятельности".


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URL: https://www.vb.kg/435206
Теги:
туризм, Чуйская область
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