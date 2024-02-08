Токаев объяснил, почему отправил правительство в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему правительство Казахстана было отправлено в отставку. Требуются решительные действия для того, чтобы ВВП страны ежегодно рос на уровне минимум 6%.

"Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Вчера я поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения, впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства", – заявил Токаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, перед новым кабмином стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%.

"При этом важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан. Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия", – отметил президент.

Источник: ВЭС24