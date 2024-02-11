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В Караколе задержан мужчина за систематическое домашнее насилие

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В Караколе мужчине избрали меру пресечения в виде ареста за систематическое домашнее насилие над своей гражданской женой. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным пресс-службы, в январе в ОВД Тюпского района обратилась 35-летняя жительница села Кен-Суу, которая в своем заявлении указала, что её 33-летний гражданский муж Ж.Ж. нанес ей телесные повреждения в доме, расположенный в областном центре.

Данное заявление было зарегистрировано и по территориальности было передано в ОВД города Каракол.

Так, по результатом заключения судебно-медицинской экспертизы женщине был нанесен легкий вред здоровью с кратковременным расстройством. В связи с чем, следственной службой ОВД Каракола было возбуждено уголовное дело по статье 138 (Истязание) УК КР.

"По словам женщины, за время совместной жизни с гражданским мужем Ж.Ж., она шесть раз подвергалась к семейному насилию. Но, по данным случаем она никуда не обращалась. Женщина также добавила, что в данное время живет у родственников и опасается гражданского мужа", - говорится в сообщении.

В ходе допроса подозреваемого, он полностью признал свою вину, и пояснил, что не раз избивал гражданскую супругу и она по данным фактам никуда не обращалась.

Отмечается, что решением городского суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечение виде ареста сроком на один месяц в период проведения следствия по возбужденному уголовному делу.

"Также ведутся следственные мероприятия", - добавили в милиции.


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URL: https://www.vb.kg/435212
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, семейное насилие
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