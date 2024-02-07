Выборы в Азербайджане проходят при максимальной явке избирателей

Сегодня, 7 февраля, в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Голосование, как отмечают наблюдатели, проходит при большой явке избирателей. На пост главы республики претендует шесть кандидатов.

Действующий президент КР Ильхам Алиев и его семья уже отдали своей голос на одном из избирательных участков.