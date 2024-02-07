Погода
$ 89.36 - 89.72
€ 95.97 - 96.97

Выборы в Азербайджане проходят при максимальной явке избирателей

444  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 7 февраля, в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Голосование, как отмечают наблюдатели, проходит при большой явке избирателей. На пост главы республики претендует шесть кандидатов.

Действующий президент КР Ильхам Алиев и его семья уже отдали своей голос на одном из избирательных участков.

Надеемся, что мудрая политика и самоотверженный труд Алиева по укреплению государственного суверенитета, повышению благосостояния населения, проведению самостоятельной, независимой и открытой внешней политики получит признание и поддержку азербайджанским народом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/435213
Теги:
Азербайджан, выборы, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  