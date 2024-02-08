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Поисковики просят откликнуться родных погибших вертолетчиков в Афганистане

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- Светлана Лаптева
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В ходе подготовке к 35-летию вывода войск из Афганистана и пополнения материалов для музея военной авиации и Сил Воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики, поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" проводит поиск и сбор информации о летчиках и вертолетчиках из Кыргызстана, служивших в Афганистане.

"О роли авиации в ходе боевых действий в Афганистане говорят мало, а зря. Ведь этот опыт потом пригодился нашим вертолетчикам при защите наших рубежей, в том числе и в Баткенских событиях. Нам хочется оставить в истории имена пилотов, инженеров, советников – всех, кто нес службу в небе, кто прикрывал операции с неба, перевозил грузы, вытаскивал раненных, спасал разведчиков из самых сложных ситуаций.

Хочется собрать фотографии и воспоминания родных и сослуживцев. Это важно. Ведь те, кто служил в авиации в Афганистане - тоже часть истории военной авиации Кыргызстана. Год назад был открыт музей военной авиации Сил воздушной обороны ВС КР, и материалы, которые мы соберем, также найдут свое место в экспозиции. 35-летие вывода войск из Афганистана - для нас напоминание, как быстро летит время, и как важно сохранять память о военных, отдавших жизнь отечеству", - рассказывают поисковики.

Представители поискового движения "Наша Победа-Биздин Жениш" просят откликнуться родных, одноклассников, земляков, погибших в Афганистане летчиков. Они являются хранителями той информации, которую должны прочесть наши соотечественники. Важно рассказывать о них, писать статьи, создавать ролики для увековечивания памяти погибших авиаторов.

В ходе поисков из открытых источников пока установлены имена пяти летчиков и вертолетчиков, которые значатся погибшими в Афганистане. Они были рождены или похоронены на территории Кыргызстана, возможно по месту проживания родных.

"Просим Вас помочь, например, поделиться фотографиями летчиков, погибших в Афганистане. В интернете нашлись только несколько фотографий, но они очень плохого качества. Мы знаем, что в Кыргызстане проживали семьи летчиков Виктора Алексеевича Сафонова и Александра Алексеевича Федорова. Также известно, что в Таласе была школа имени летчика Николая Валентиновича Цыренина. К сожалению, мы не знаем, остались ли в живых их родители, как поживают их семьи, как сложились судьбы их детей.

Важно не просто провести 35-тилетие вывода войск из Афганистана, но также проверить в каком состоянии находятся захоронения воинов, погибших в Афганистане, дабы привести их могилы в порядок. Также можно приглашать родственников погибших военнослужащих и ветеранов в школы на уроки мужества", - предлагают поисковики.

Подполковник Сафонов Виктор Алексеевич

Советник старшего штурмана и заместителя командира авиаполка афганской армии, военный летчик 1-го класса. Родился 13.10.1946 в селе Лопатино Пензенской. области. В Вооруженных Силах СССР с 21.9.65. Окончил Армавирское ВВАУЛ. В Республике Афганистан находился дважды: с 12.5.80 по 15.9.81 и с 13.10.85.

При возвращении с боевого задания 4.3.1987 при заходе на посадку в районе 4 км зап. аэродрома Баграм самолет, в котором он находился, пр-к подбил ракетой. С. катапультировал афганского летчика, а затем катапультировался сам. Погиб при приземлении на парашюте, расстрелян мятежниками.

Награжден орденом Красной Звезды и Красного Знамени (последним - посмертно). Похоронен в селе Лебединовка Аламединского р-на Кирг. ССР.

Майор Андреев Виктор Николаевич

Советник командира эскадрильи афганского вертолетного полка, родился 1.07.1948 г. в г. Пржевальск Киргизской ССР. Русский. В Вооруженных Силах СССР с 10.09.1967 г. Окончил Сызранское ВВАУЛ в 1972 г.

В Республике Афганистан с мая 1981 г. Свои знания и опыт умело передавал командиру афганской вертолетной эскадрильи, грамотно обучал афганских летчиков практике полетов в сложных боевых и метеоусловиях. Неоднократно вылетал на разведку. 19.01.1982 г. погиб при выполнении боевого задания.

За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на родине.

Старший лейтенант Федоров Александр Алексеевич

Летчик вертолета Ми-6, родился 6.11.1959 г. на станции Чаган Семипалатинской области Казахской ССР. Русский. В Вооруженных Силах СССР с 10.08.1976 г. Окончил Сызранское ВВАУЛ в 1982 году.

В Республике Афганистан с августа 1984 года. Принимал участие в обеспечении 7 боевых операций. В сложной боевой обстановке доставлял топливо, боеприпасы, продовольствие на высокогорные площадки, при этом проявлял выдержку и высокое летное мастерство. В небе Афганистана налетал 280 часов, выполнив 195 боевых вылетов. В октябре 1985 г. тяжело заболел и 28.02.1986 года умер в госпитале. Награжден орденом "За службу Родине в ВС СССР" III степени. Похоронен на Юго-Западном кладбище г. Фрунзе (ныне Бишкек).

Лейтенант Цыренин Николай Валентинович

Летчик Ми-6 Николай Валентинович Цыренин родился 13.04.1963 г. в пос. Южный Правобережного района г. Магнитогорск Челябинской обл. В ВС СССР с 05.08.1981 г. Закончил Саратовское ВВАУЛ. в 1985 г

В Республике Афганистан c ноября 1986. Совершил 53 боевых вылета. Общий налет составил 76 ч. Проявил себя смелым и решительным летчиком. 23.03.1987 г. при доставке грузов на высокогорную площадку Шахджой вертолет в составе экипажа которого он действовал, подвергся обстрелу противника и, получив повреждение, разбился. Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен в г. Талас - Киргизия.

Капитан Белов Алексей Сергеевич

Командир вертолета Ми-8Т. Родился 1 февраля 1956 г. в поселке Алтайка Ленинского района Актюбинской области Казахской ССР. В Вооруженные Силы СССР призван 1 августа 1973 г. Закончил Саратовское ВВАУЛ в 1977 г

В Республике Афганистан с сентября 1981 г. Неоднократно принимал участие в доставке различных грузов в воинские части и подразделения. 13 июня 1982 г. во время выполнения боевого задания его вертолет был сбит мятежниками в 245 километрах юго-западнее города Кандагар. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на кладбище города Кант Киргизской ССР.


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Теги:
Афганистан, ветераны, погибшие, армия, Кыргызстан, поиски
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