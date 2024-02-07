На внеочередных выборах в Азербайджане побеждает Ильхам Алиев

По данным exit-poll, проведенного на внеочередных президентских выборах в Азербайджане побеждает действующий президент Ильхам Алиев. Он набрал, как сообщает издание Report, 92,60% голосов избирателей.

Результаты других кандидатов ниже процента относительной погрешности: "Поэтому указанные результаты относительны", пишет издание.

Согласно этим данным, Захид Орудж набрал 0,37% голосов, Фазиль Мустафа - 0,58%, Гудрат Гасангулиев - 0,46%, Эльшад Мусаев- 0,11%, Рази Нуруллаев - 1,16%, Фуад Алиев - 0,84%.

Центр мониторинга общественного мнения ("Rəy") провел exit-poll на 200 избирательных участках в 33 избирательных округах. Всего в опросах приняли участие около 300 сотрудников в качестве супервайзеров и интервьюеров.

Как напоминает издание, сегодня в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы. На пост президента претендуют 7 кандидатов - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

В республике проголосовали 4 миллиона 971 тысяча 32 человека, явка избирателей составила 76,73 процента.

Полученная информация о ходе и результатах голосования считается предварительной информацией, не имеющей юридического значения.