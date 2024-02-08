ГКНБ задержаны бывшие чиновники Минэкономики

ГКНБ КР в рамках возбужденного по факту злоупотребления уголовного дела задержаны бывшие должностные лица министерства экономики и финансов Кыргызской Республики и учредитель частной компании Т.Ж.К., К.Н.К. и С.Т.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в ходе осуществления процедуры специального администрирования С.Т.Ж. войдя в преступный сговор с учредителем частной компании К.Н.К. инициировал заключение Мирового соглашения с Финансово-кредитным фондом при МФ КР, что позволило им выйти из процедуры банкротства и с разрешения фонда использовать земельный участок под долевое строительство жилого комплекса, что категорически противоречит Мировому соглашению. Задолженность компании перед ФКФ при МФ КР составляет 11 млн. 475 тыс. 590 долларов США. При этом, специальный администратор С.Т.Ж. был назначен генеральным директором этой же компании.

По результатам обыска установлено, что фактический учредитель и владелец компании К.Н.К. вывел более 200 млн. сомов от продаж жилых помещений в строящемся жилом комплексе за счет долевого строительства. При этом, задолженность перед ФКФ при МФ КР не погашалась под предлогом затяжных последствий "Covid-19".

5 февраля 2024 года, в ходе следственно-оперативных мероприятий причастные к данному факту лица задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.