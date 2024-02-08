Государству перешла недвижимость Райымбека Матраимова (список)

В ходе проводимых соответствующих оперативных мероприятий, направленных на возврат в государственную собственность имущества, добытых незаконным путем Райымбека Матраимовым и его близкими связями в настоящее время в доход государства переданы нижеследующие объекты на общую сумму 34 млн. 810 тыс. долларов (3 млрд. 98.млн. 134 тыс. сомов). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Список:

- 5 этажей жилого комплекса "Бай Таш Tower", находящийся по адресу: г.Бишкек ул. Киевская-Тыныстанова, общей площадью 8148,5 кв.м., предварительная стоимость 16 млн. 297 тыс. долларов;

- Нежилое коммерческое помещение в строительной компании "Ихлас", находящийся по адресу: в г.Ош, мкр. Толойкон, общей площадью 5085 кв.м., предварительная стоимость 7 млн. 627 тыс. долларов;

- МТО (место таможенного оформления) "БИМИ Ош Сервис", с земельным участком в 3,87 га на территории Кара-Суйского района Ошской области, предварительная стоимость 4 млн. долларов;

- Спортивный клуб "Ерем", расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. М.Рыскулова 79 Б, общей площадью 538, кв.м., примерная стоимость 1 млн. долларов;

- Офисное помещение, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Ж.Пудовкина 82/2, блок 2, общей площадью 700 кв.м., примерная стоимость 2 млн. 500 тыс. долларов;

- МТО (место таможенного оформления) "Юни Лаб", с земельным участком в 37,3 га на территории Иссык-Атинского района Чуйской области, примерная стоимость 1 млн. 286 тыс. долларов;

- Нежилое коммерческое помещение "IMPERIAL" в строительной компании ОсОО "Имарат Стиль", находящийся по адресу: в г.Ош, пр. А.Масалиева, общей площадью 1400 кв.м., примерная стоимость 2 млн. 100 тыс. долларов.

"В настоящее время ГКНБ продолжается соответствующий комплекс ОРМ по установлению дополнительных добытых преступным путём активов Р.Матраимова для последующей передачи в собственность государства",- говорится в сообщении ведомства.