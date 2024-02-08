Пересадку почки в Кыргызстане будут делать бесплатно. Но не всем!

Трансплантация почки в Кыргызстане стала доступнее, чем стоматологическое протезирование! Президент страны дал поручение – расходы на эту операцию возложить на государство. Кого прооперируют в первую очередь и за что пациентам все-таки придется заплатить? Сейчас расскажем.

Кому показана операция-трансплантация?

Первого февраля на базе Национального центра охраны материнства и детства провели первую бесплатную операцию по трансплантации почки. Донором для двадцатидвухлетней пациентки стала ее родственница. Генетическое родство донора и реципиента – главное условие для проведения подобных операций в Кыргызстане.

Соответственно, из более чем 2,6 тысяч человек, получающих системный гемодиализ, претендентами на бесплатную пересадку почки могут стать только те, у кого есть подходящий донор-родственник.

Второе важное требование – отсутствие сопутствующих заболеваний, затрудняющих послеоперационное течение. Чем сохраннее здоровье у человека, тем ниже риск отторжения донорского органа.

Пока в "очереди на жизнь" оказались полсотни человек, соответствующие этим требованиям. Они прошли все обследования и готовятся к операции, которая позволит им жить жизнью практически здорового человека.

За что все же придется платить?

Год назад пациентское сообщество обращалось к главе Кыргызстана с просьбой завезти в страну оборудование для типирования лейкоцитарных антигенов человека (HLA). Пока это исследование производится только за рубежом, в основном в Турции. Стоит он около полутора тысяч долларов! Таким дорогим этот анализ делают сложные условия для пересылки генетического материала. Соответственно, если в Кыргызстане появится лаборатория для HLA-типирования, то операции по пересадке почки станут полностью бесплатными. Оборудование завезли, но пока оно не работает, а дорогостоящие лабораторные исследования пациенты оплачивают самостоятельно.

- Уверенны, что запуск оборудования для HLA станет следующим шагом в развитии отечественной трансплантологии, потому, что видим, какую большую работу ведет государство в этом направлении. Недавно прочитала в одном из комментариев, что пациенты станут подопытными кроликами на которых хирурги будут оттачивать мастерство. Это огромное заблуждение – у нас прекрасные врачи, которые провели уже более сотни успешных операций! Просто до этого они не были бесплатными, а стоили семь с половиной тысяч долларов. Более того, предоперационная подготовка пациентов у нас – одна из лучших! Понимаете, когда человек долгое время получает диализ, у него мочевой пузырь не работает и уменьшается до критических размеров. В зарубежных клиниках, где операции поставлены на поток, почку подшивают, а восстановлением мочевого пузыря не занимаются. У нас же хирурги за несколько недель начинают растягивать его, вводят в физраствор, чтобы восстановить объем хотя бы до двухсот миллилитров. Также "работают" и с другими органами, подготавливая их к физиологической работе почек. Поэтому после пересадки пациенты быстрее возвращаются к нормальной жизни, - объяснила учредитель общественного объединения "Жизнь и геомдиализ" Камила Джокоева.

Важно не только пересадить, но и сохранить почку

Первый шаг сделан – операции будут проводить бесплатно. Что еще нужно, чтобы система заработала, как надо – рассказала председатель общественного объединения "Гемодиализных больных" Назгуль Абдукеримова. Она считает, что важно уже сегодня начать усиленную подготовку нефрологов и иммунологов, которые будут вести пациентов после операции.

- Сейчас большая проблема со специалистами – их не хватает. Дело в том, что к "пересаженным" пациентам требуется другой подход в лечении. И если тех, кто оперировался в Кыргызстане, смотрят их врачи, то тех, кто лечился за рубежом, наблюдать практически некому. Нужно, чтобы Минздрав озаботился экстренной подготовкой кадров, ведь людей с пересаженными почками уже в следующем году станет минимум на пятьдесят больше! – считает председатель общественного объединения "Гемодиализных больных" Назгуль Абдукеримова. Она знает, о чем говорит, поскольку несколько лет назад "потеряла" донорский орган из-за ненадлежащей послеоперационной имунносупрессивной терапии.

Безусловно, все, что связано с развитием отечественной трансплантологии требует больших затрат. Но единовременно вложиться в это направление гораздо выгоднее, чем бесконечно финансировать дорогостоящий системный гемодиализ. На сегодняшний день за счет бюджета процедуру "искусственной почки" получают больше 2,6 человек. Каждую неделю к ним прибавляется от 15 до 25 новых пациентов с хронической почечной недостаточностью! Диализ им требуется два-три раза в неделю, каждый сеанс стоит шесть с половиной тысяч сомов! В год на одного диализозависимого больного государство тратит около пятнадцати тысяч долларов! Безусловно, гораздо выгоднее сделать операции всем, у кого нет противопоказаний. Но основные дивиденды от этих вложений, получат, конечно же, сотни пациентов, которые смогут жить жизнью обычных людей. Это – больше, чем много!